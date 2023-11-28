أبوظبي للأوراق المالية يطلق "مؤشر لتقييم الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة" للشركات المساهمة

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم عن إطلاق مؤشر للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة وذلك ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي المالي و بالتزامن مع استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للأطراف المعني بتغير المناخ "كوب28"،

وفي تصريحات صحفية، قال الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، عبدالله سالم النعيمي: "المؤشر يأتي ضمن استراتيجية سوق أبوظبي التي بدأت منذ العام 2019 نحو اقتصاد مستدام بالتوقيع على المبادرة الصادرة عن الأمم المتحدة بعدها قام السوق بعمل دليل استرشادي للشركات المدرجة يتضمن 3 محاور أساسية وهي حوكمة البيئة والحالة الاجتماعية وحوكمة الشركات".

وأضاف: "قمنا بعد ذلك بفترة بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع إلزام الشركات المدرجة بإصدار التقرير البيئي والحوكمة المالية وحوكمة الشركات وجميع الشركات ملتزمة حاليا بنسبة 100 % بهذه التقارير ".

وتابع: "اليوم نكمل هذه الجهود التي بدأت بمرحلة استرشادية ثم إلزامية وحاليا نحن في مرحلة التقييم من خلال المؤشر الذي تم إطلاقه اليوم لتكون مهمته تقييم التقارير التي تصدر عن الشركات".

وتابع النعيمي، أن تعاوننا مع بورصة لندن لإطلاق المؤشر ضمن أسبوع أبوظبي المالي كونه الوقت المناسب لذلك فضلا عن اقتراب موعد مؤتمر الأمم المتحدة للأطراف كوب 28 إضافة إلى أن المبادرة بالأساس ترسخ التزام سوق أبوظبي للأوراق المالية بتوجهات دولة الإمارات نحو الاستدامة والوصول إلى صفر انبعاثات بحلول 2050".

وكشف عن أن المؤشر يتكون من 24 شركة ضمن معايير وتصنيف معينه لكل شركة رأس المالي السوقي للشركة وحجم التداولات خلال 20 يوم تداول كمتوسط ومدى التزام الشركة بتقارير الحوكمة.

وتابع أن الهدف الأساسي هو حث الشركات على الالتزام وإعطاء صورة واضحة للمستثمرين العالميين الراغبين في الاستثمار المستدام .

وحول الادراجات الجديدة المتوقعة قريبا بالسوق، قال النعيمي: "توجد بسوق أبوظبي للأوراق المالية 5 إدراجات تمت حتى الأن خلال العام الجاري بقيمة 4 مليارات دولار ويتوقع ادراج شركة أخرى قبل نهاية العام وواحدة خلال الربع الأول من العام المقبل".

وتوقع النعيمي أن يكون العام المقبل نشطا في الإدراجات مقارنة بالعام الجاري استنادا إلى معدلات النمو الاقتصادي الجيد بما يعطي ثقة لدولة الإمارات ويشجع الشركات على التواجد بالسوق، لافتا إلى أن الشركات التي سيتم إدراجها تغطي قطاعات متنوعة فمثلا الشركات التي سيتم إدراجها في ديسمبر ستكون في التكنولوجيا.

وأشار إلى أن اهتمام المستثمرين سواء أفراد أو مؤسسات يتجه حاليا نحو الاستدامة ويجب أن الشركات المساهمة العامة أن تراعي ذلك وحاليا يوجد بسوق أبوظبي للأوراق المالية 5 سندات خضراء مدرجة بالسوق.

وتابع النعيمي أن العام الحالي شهد زيادة في تداولات الصناديق الاستثمارية بنسبة 240 % مقارنة بالعام الماضي وهي تعد مدخل للأسواق العالمية عن طريق سوق أبوظبي للأوراق المالية بما يمنح المستثمرين فرصا متنوعة.

وتم إعداد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بالتعاون مع شركة فوتسي الدولية المحدودة المعروفة تجاريًا باسم فوتسي راسل وتم تصميمه لتزويد المستثمرين بمعيار موثوق فيما يتعلق بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية للشركات، ويستند المؤشر إلى عدد من المعايير ضمن منهجية شاملة لقياس تبني الشركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المالية المحلية لأفضل ممارسات الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية.