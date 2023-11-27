مشروع تحت الإنجاز..«هيلسايد ريزيدينس» السكني.. 819 شقة بأسعار تبدأ من 850 ألف درهم

يتألف مشروع «هيلسايد ريزيدينس» السكني الذي تطوّره «شركة وصل العقارية»، من 819 شقة ذات مساحات فسيحة، وهي توفر خيارات متنوعة تبدأ من غرفة نوم واحدة حتى أربع غرف نوم، إضافة إلى شقق «دوبلكس» مكونة من غرفتين أو ثلاث أو أربع غرف، وشقق «بنتهاوس».

ويقع «هيلسايد ريزيدينس» في موقع متميز، حيث يسهل الوصول إلى شبكة واسعة من الطرق والمواصلات وخط المترو والحافلات، ويبعد بضع دقائق عن «فيستيفال بلازا»، ويسهل الوصول من المشروع إلى أغلبية المناطق الرئيسة في دبي عبر محطة مترو «الطاقة» وشارع الشيخ زايد.

وتبدأ أسعار الشقق المكوّنة من غرفة وصالة في المشروع من 850 ألف درهم، ومن 1.29 مليون درهم للشقق المكوّنة من غرفتين وصالة، فيما تبدأ أسعار الشقق المكوّنة من ثلاث غرف وصالة من مليوني درهم، والشقق المكوّنة من أربع غرف وصالة من أربعة ملايين درهم.

ويمكن للمشترين المهتمين الاستفادة من خطة الدفع المرنة التي تتضمن نسبة 40% أثناء عملية البناء، و60% عند التسليم، بينما من المقرر الانتهاء من المشروع في الربع الثاني من عام 2027.