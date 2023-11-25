«دبي الدولي».. أفضل مطار في العالم

فاز مطار دبي الدولي بلقب «أفضل مطار في العالم» ضمن جوائز «ألترا 2023»، التي تُمنح بناءً على تصويت آلاف قراء مجلة السفر المرموقة.

وقالت مؤسسة مطارات دبي في تدوينة عبر حسابها على منصة «إكس»، إن «هذا الإنجاز يأتي تأكيداً على التزامنا بتقديم تجربة سفر استثنائية وممتعة وسلسة لضيوفنا المسافرين».

ووصل إجمالي عدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي، أكبر محور للنقل الجوي الدولي في العالم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري إلى 64.5 مليون مسافر، بزيادة قدرها 39.3%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وأعلى بنسبة 1% من عام 2019 (فترة ما قبل جائحة كورونا). وتتوقع مؤسسة مطارات دبي استمرار انتعاش حركة المسافرين حتى نهاية عام 2023، لتصل إلى 86.8 مليون مسافر عبر مطار دبي الدولي، متجاوزة بذلك أعداد المسافرين المسجلة عام 2019.

إلى ذلك، أعلنت مؤسسة مطارات دبي، أمس، عن فوز شركة «روفار» بتحدي الفكرة المبتكرة لتحسين تجربة الضيوف، الذي نظمته منصة «فيستا» وأقيم على هامش معرض دبي للطيران 2023، الذي اختتم أعماله الأسبوع الماضي.

وتستهدف «فيستا»، الشركات الناشئة وروّاد الأعمال في قطاع الطيران من جميع أنحاء العالم.

وفازت «روفار»، وهي شركة ناشئة مقرها المملكة المتحدة، بالجائزة عن دليلها الذكي المخصص للمسافرين والمعتمد على تقنيات الواقعين المعزز والافتراضي لتوفير معلومات عن كل خطوة من مراحل رحلة المسافر.

كما يتيح الدليل للمسافرين إمكانية استكشاف مرافق المطار قبيل المغادرة باستخدام تقنية الواقع المعزز من خلال الهواتف الذكية.

«مطارات دبي» تكشف عن الفائز بـ «تحسين تجربة الضيوف».