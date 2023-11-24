«دبي المالي» يطلق منصّة تجريبية لتداول أرصدة الكربون

أعلن سوق دبي المالي، أمس، عن طرح منصّة تجريبية لتداول أرصدة الكربون، يبدأ تطبيقه خلال مؤتمر «كوب 28»، الذي تنطلق فعالياته 30 نوفمبر الجاري، حيث ترسّخ هذه الخطوة مكانة السوق في طليعة العمل المناخي كمنصّة تنظيمية لتسهيل جمع رؤوس الأموال للمشروعات، وتداول أرصدة الكربون، والإدارة الآمنة للأصول، لدعم هدف حكومة دولة الإمارات في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

وأفاد السوق، في بيان، بأن المنصّة التجريبية ستكون بمثابة منصّة متكاملة لاستكشاف تداول بيع وشراء واستخدام أرصدة الكربون، وتوفير آلية لمساعدة الشركات على إدارة الانبعاثات الكربونية التي لا يمكن تجنبها، إلى جانب تنفيذ استراتيجيات إزالة الكربون، مشيراً إلى أن كل رصيد من أرصدة الكربون يمثل انخفاضاً في الانبعاثات الكربونية المعادلة بمقدار طن كامل.

وأوضح السوق أن التداول سيكون متاحاً للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات خلال الفترة من الرابع إلى الثامن من ديسمبر المقبل.

وأضاف أن المنصّة ستشهد مشاركة أكثر من 17 شركة إماراتية كبرى، منها: هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، «دي بي ورلد»، بلدية دبي، مركز دبي المالي العالمي، بنك الإمارات دبي الوطني، «ماجد الفطيم»، «شعاع كابيتال»، «الأنصاري للخدمات المالية»، «إعمار العقارية»، «سالك»، و«تبريد».

ولفت السوق إلى أنه عمل بشكل وثيق مع مؤسسة دبي للمستقبل شريكاً في المشروع التجريبي.

وسيتم تنفيذ المعاملات من خلال خمسة وسطاء في سوق دبي المالي: «الرمز كابيتال»، «أرقام للأوراق المالية»، «بي إتش إم كابيتال للخدمات المالية»، المجموعة المالية «هيرميس»، وشركة الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية.

وسيتم التعامل مع عمليات المقاصة والتسوية بالدولار الأميركي بواسطة شركة دبي للمقاصة، وشركة دبي للإيداع، مع توفير مرجع الأسعار اليومي العالمي من قِبل وكالات التسعير الرائدة، مثل خدمة معلومات أسعار النفط (OPIS) إحدى شركات «داو جونز».

وستأتي أرصدة الكربون المتداولة في سوق دبي المالي من هيئة كهرباء ومياه دبي، وشركة «ماي كاربون» لمشروعات الكربون المعتمدة دولياً في مختلف أنحاء العالم، ويشمل ذلك مبادرات تجنب وتقليل وإزالة الانبعاثات الكربونية، وقد تم التحقق من جميع المشروعات من قِبل إحدى هيئات التصنيف المتخصصة المعتمدة عالمياً، أو برنامج «فيرا»، أو آلية التنمية النظيفة التابعة للأمم المتحدة.

وسيضم سوق دبي المالي إلى المنصّة التجريبية أرصدة الكربون عالية الجودة من مشروعات هيئة كهرباء ومياه دبي.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، إن «الهيئة سبّاقة في هذا المجال، ويسعدنا أن يكون للهيئة دور محوري في هذه المبادرة الرائدة لتداول أرصدة الكربون، التي سيطلقها سوق دبي المالي خلال مؤتمر (COP28)»

وأضاف أن «هذه المبادرة التشاركية التي يقودها سوق دبي المالي، ستوفر منصّة تجمع أهم المؤسسات المصدّرة لأرصدة الكربون، وأبرز الجهات الفاعلة في سوق أرصدة الكربون».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي و«ناسداك دبي»، حامد علي، إن «الأسواق المالية تؤدي دوراً محورياً في تطوير اقتصاد منخفض الكربون، من خلال تسهيل جمع رؤوس الأموال للمشروعات، وتعزيز كفاءة ودقة وشفافية تحديد القيمة السوقية العادلة للأصول، إضافة إلى مركزية تداول الأدوات المالية». وأشار إلى أن «إطلاق برنامج تداول أرصدة الكربون، يُعدّ إضافة مهمة للسجل الحافل الذي يمتلكه سوق دبي المالي في اعتماد ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات».

• 17 شركة إماراتية كبرى تشارك في المنصّة، منها: «ديوا» و«دي بي ورلد» و«الإمارات دبي الوطني».

سوق أرصدة الكربون

توقع تقرير فريق العمل المعني بتوسيع أسواق الكربون الطوعية (TSVCM)، نمواً هائلاً في الطلب على أرصدة الكربون خلال السنوات المقبلة.

وذكر التقرير أن الطلب قد ينمو بعامل 15 أو أكثر بحلول عام 2030، وبعامل يصل إلى 100 بحلول عام 2050. كما توقع التقرير أن تصل قيمة سوق أرصدة الكربون إلى أكثر من 50 مليار دولار في عام 2030.

