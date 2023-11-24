«طيران الإمارات».. أفضل ناقلة جوية في العالم

تصدرت «طيران الإمارات» حفل توزيع جوائز «ألترا ULTRAs 2023» بحصولها على جائزتي «أفضل ناقلة جوية في العالم»، و«أفضل ناقلة جوية في الشرق الأوسط».

وصوّت آلاف المسافرين حول العالم لأكبر ناقلة دولية في العالم، وذلك بفضل منتجاتها ذات المستوى العالمي، وخدماتها المتميّزة، وعروض القيمة الرائعة مقابل المال.

وتسلم نائب رئيس أول «طيران الإمارات» لدائرة تقديم الخدمات، توماس ناي، الجائزتين خلال حفل أقيم في دبي، بحضور عدد من كبار الضيوف والمدعوين والعاملين في صناعة السفر.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في «طيران الإمارات»، عادل الرضا: «يسعدنا تكريم (طيران الإمارات) مجدداً كواحدة من أفضل مقدمي تجارب السفر الفاخرة في العالم. فنحن لم نتوقف عن رفع المعايير إلى أعلى المستويات، وقد أعدنا خلال العام الماضي إدخال 10 طائرات A380 إلى الخدمة، بعد تحديث التصاميم الداخلية للمقصورات وتركيب الدرجة السياحية بموجب برنامجنا التحديثي، كما وسّعنا شبكتنا العالمية إلى أكثر من 140 وجهة».

وأضاف: «في الوقت الذي نؤكد فيه التزامنا بمواصلة تقديم حلول ومنتجات مبتكرة والارتقاء إلى مستويات أعلى، فإننا نتقدم بالشكر لعملائنا الأوفياء لاختيارهم دائماً السفر معنا بتميّز دائم».

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة «ألترا»، نيكولاس بيري: «مع عودة السفر الجوي بقوة بعد جائحة كورونا، خصوصاً في الدرجتين الأولى والأعمال، فإن المنافسة في قمة السوق تتزايد باستمرار. وعاد التركيز على الجودة والخيارات المتاحة للمسافرين الموسرين إلى أعلى المستويات. وفي النتيجة، فإن اقتناص (طيران الإمارات) مرةً أخرى جائزة أفضل ناقلة جوية في العالم لعام 2023 هو أمر مثير للإعجاب حقاً، ومصدر فخر لها».

وتواصل «طيران الإمارات» الاستثمار في تطوير المنتجات والخدمات لضمان حصول المتعاملين معها على أفضل تجربة في الأجواء وعلى الأرض، إذ افتتحت الناقلة أخيراً منشأة جديدة في مركز دبي المالي العالمي لإنجاز إجراءات السفر، ووسعت شبكتها العالمية بإطلاق خدمة جديدة إلى مونتريال، ووفرت خدمة الطلب المسبق للوجبات متيحةً بذلك للمتعاملين تحديد خيارات وجباتهم قبل السفر. كما توفر خدمة الإنترنت اللاسلكي مجاناً على متن الطائرة لجميع أعضاء «سكاي واردز طيران الإمارات».