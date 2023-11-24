3.44 ملايين معاملة لرد الضريبة للسياح خلال 9 أشهر

كشف مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، خالد علي البستاني، أن عدد المعاملات الإلكترونية المُنفَّذة المتعلقة برد الضريبة للسياح في دولة الإمارات، وصل إلى 15.43 مليون معاملة منذ بدء تطبيق النظام قبل ما يقرب من خمس سنوات حتى سبتمبر 2023، مقارنة بمجموع تراكمي بلغ 10.63 ملايين معاملة حتى سبتمبر 2022، فيما بلغ عدد المُعاملات المُنفَّذة خلال الفترة من سبتمبر 2022 حتى سبتمبر 2023 نحو 4.81 ملايين معاملة، بينما تجاوز عدد المُعاملات المُنفَّذة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 3.44 ملايين معاملة.

وقال إن «أجهزة الخدمة الذاتية» لرد الضريبة للسياح في الدولة، ارتفع إلى 87 جهازاً مُقابل 81 جهازاً في سبتمبر 2022، كما تجاوز عدد منافذ البيع المُسجَّلة لدى الهيئة المُرتبطة بالنظام الرقمي لرد الضريبة للسياح 15 ألفاً و880 متجراً حتى سبتمبر 2023، مقارنة مع 14 ألفاً و750 متجراً حتى سبتمبر 2022.

وأضاف البستاني في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن العدد الإجمالي للطلبات المُعتمدة من الهيئة لاسترداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة عن بناء مساكن المواطنين المشيدة حديثاً، بلغ 21 ألفاً و947 طلباً منجزاً حتى سبتمبر الماضي بقيمة إجمالية بلغت نحو 1.8 مليار درهم مُنذ بدء التطبيق في عام 2018 حتى سبتمبر 2023 بارتفاع سنوي في عدد الطلبات المُعتمدة بلغت نسبته نحو 41.8% مقارنة بالعدد الإجمالي للطلبات المُعتمدة الذي بلغ حتى سبتمبر 2022 نحو 15 ألفاً و477 طلباً منجزاً بقيمة إجمالية بلغت 1.24 مليار درهم، بارتفاع سنوي في قيمة الطلبات المُعتمدة وصل إلى 45.3%، في حين بلغ عدد الطلبات المُعتمدة لمواطنين استردوا الضريبة التي سددوها عن بناء مساكنهم الجديدة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 5198 طلباً.

وأشار إلى أن النظام الإلكتروني لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح، شهد منذ انطلاقه عمليات تطوير وتحديث متلاحقة، وتم خلال الفترة الماضية إطلاق النظام الرقمي المُطوَّر لرد الضريبة للسياح اعتماداً على إجراءات لا ورقية بآليات رقمية بالكامل بنسبة 100%، مؤكداً أن استرداد الضريبة لا يستغرق أكثر من دقيقتين.

• 15.8 ألف منفذ بيع مُسجل بالنظام الرقمي لرد الضريبة للسياح.