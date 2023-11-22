«3 أيام من التخفيضات الكبرى» تنطلق في دبي ابتداءً من 24 نوفمبر الجاري

تشهد عطلة نهاية الأسبوع من الجمعة 24 نوفمبر حتى 26 نوفمبر الجاري، إطلاق مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة فعالية: «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، حيث سيحظى خلالها عشاق التسوّق بالعديد من التجارب المميزة.

وستقدّم مراكز التسوق والمتاجر المشاركة تخفيضات تصل إلى 90% على المنتجات من العلامات التجارية المحلية والعالمية في مراكز التسوّق بدبي.

وتنظم المؤسسة «3 أيام من التخفيضات الكبرى» مرتين سنوياً، في كوكبة من مراكز التسوق والمتاجر الأشهر في دبي، وهي فرصة حصرية للمتسوقين في أنحاء الإمارة للاستفادة من التخفيضات على مجموعة واسعة من المنتجات لأشهر العلامات التجارية المحلية والعالمية المتخصصة في نمط الحياة والإلكترونيات والأزياء والجمال واللوازم المنزلية، وغيرها من فئات المنتجات المختلفة، إذ تقدّم أكثر من 500 علامة تجارية تخفيضات هائلة في أكثر من 2000 محل تجاري في دبي.