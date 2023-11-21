«يلا» تحقق إيرادات بقيمة 873.9 مليون درهم خلال 9 أشهر

أعلنت مجموعة «يلاّ» المحدودة، التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها والمدرجة في «بورصة نيويورك»، عن تحقيق إيرادات قياسية بلغت 873.9 مليون درهم (237.9 مليون دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2023.

جاء ذلك خلال إعلان الشركة عن النتائج المالية للربع الثالث من العام المالي 2023، حيث شهدت المجموعة نمواً قوياً في إيرادات الربع الثالث بلغت 312.9 مليون درهم (85.2 مليون دولار)، بنسبة زيادة تعدت 6.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقا للبيانات المالية التي أعلنتها «يلا»، مالكة أكبر منصة تواصل اجتماعي وألعاب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فقد بلغ صافي أرباح الشركة في الربع الثالث نحو 129.2 مليون درهم (35.2 مليون دولار) مقارنة بـ 89.6 مليون درهم (24.4 مليون دولار) في الربع الثالث من العام الماضي. وارتفع متوسط عدد المستخدمين النشطين شهرياً بنسبة 13.6% إلى 35.1 مليوناً في الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بـ 30.9 مليون مستخدم نشط خلال الربع الثالث من العام الماضي.

وفي المقابل، انخفض عدد المشتركين بالخدمات المدفوعة بنسبة طفيفة قدرت بــ 2.6% إلى 11.2 مليون مستخدم مقارنة بـ 11.5 مليون مستخدم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، في حين حافظت الشركة على ارتفاع نسبة هامش الربح الصافي عند حدود 41.4%، ما يعكس قدرتها القوية على تحقيق الدخل وضبط النفقات.

وقال المؤسس والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مجموعة «يلا»، يانغ تاو: «تتملكنا السعادة الكبيرة بهذه النتائج القوية التي حققناها في الربع الثالث من عام 2023، حيث سجلنا أعلى إيراداتنا على الإطلاق متجاوزةً حاجز 312.9 مليون درهم في الربع الثالث من عام 2023، وفي المقابل، تجاوز النمو السنوي لإيرادات خدمات الألعاب 30% مجدداً، في حين تُظهر نتائجنا الربعية القوية نجاحنا التشغيلي في تحسين العمليات، وتعزيز تجربة اللعب في تطبيقاتنا الرئيسية، وتحسين آليات الألعاب لدينا، وتطوير عملية استقطاب المستخدمين».

من جانبه، قال رئيس مجموعة «يلا»، صيفي إسماعيل: «حققناً أداءً استثنائياً في الربع الثالث من العام الجاري، ما نتج عنه إيرادات قياسية، وبالتالي نمو صافي الربح بشكل كبير. لقد واصلنا جهودنا الحثيثة في ترشيد التكاليف وتعزيز استراتيجيتنا التسويقية، ما سمح لنا برفع كفاءتنا العامة».