"3 أيام من التخفيضات الكبرى" في دبي

تشهد عطلة نهاية الأسبوع من الجمعة 24 نوفمبر حتى 26 نوفمبر الجاري، إطلاق مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة فعالية "3 أيام من التخفيضات الكبرى"، حيث تقدم مراكز التسوق والمتاجر المشاركة، تخفيضات تصل إلى 90% على المنتجات من العلامات التجارية المحلية والعالمية الرائدة في مراكز التسوق في دبي.

وتنظم المؤسسة "3 أيام من التخفيضات الكبرى" مرتين سنوياً، في مجموعة من مراكز التسوق والمتاجر الأشهر في دبي، وهي فرصة حصرية للمتسوقين في أنحاء دبي للاستفادة من التخفيضات على مجموعة واسعة من المنتجات لأشهر العلامات التجارية المحلية والعالمية المتخصصة في نمط الحياة والإلكترونيات والأزياء والجمال واللوازم المنزلية، وغيرها من فئات المنتجات المختلفة.

وتقدم أكثر من 500 علامة تجارية تخفيضات كبيرة في أكثر من 2000 محل تجاري في دبي.