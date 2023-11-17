«دبي للطيران» يختتم فعالياته بـ 367 مليار درهم صفقات

شهدت الدورة الـ18 من معرض دبي للطيران 2023، التي اختتمت فعالياته أمس، حصيلة أولية وتقديرية من الصفقات التجارية والعسكرية المعلنة، تقدر بأكثر من 100 مليار دولار (نحو 367 مليار درهم).

واختتمت فعاليات النسخة الأكبر في تاريخ المعرض، بمشاركة أكثر من 1400 شركة من 148 دولة، وسط توقعات بأن يتجاوز عدد الزوّار أرقام النسخة الماضية في عام 2021.

وشملت أبرز الصفقات، صفقة «طيران الإمارات»، خلال اليوم الأول من المعرض، التي شملت طلب 95 طائرة إضافية عريضة البدن من شركة «بوينغ» الأميركية، حيث وقّعت الناقلة، التي تعد أكبر مشغل لطائرات «بوينغ 777» في العالم، طلبيات مؤكدة لشراء 55 طائرة إضافية «777-9»، و35 طائرة «777-8»، تعمل بمحركات «GE-9X»، وبذلك يرتفع إجمالي طلبيات الناقلة من طائرات «777» إلى 205 طائرات.

كما وسّعت «طيران الإمارات» طلبيتها السابقة لشراء 30 طائرة «بوينغ 787-9»، ليصل إجمالي الطلبية إلى 35 طائرة «دريملاينر» تشمل: 15 طائرة «787-10»، و20 طائرة «787-8»، بقيمة إجمالية بلغت 52 مليار دولار (191 مليار درهم).

وأعلنت «طيران الإمارات» أيضا عن طلبية جديدة لشراء 15 طائرة إضافية من شركة «إيرباص» الأوروبية من طراز «A350-900»، بقيمة ستة مليارات دولار (22 مليار درهم).

وبذلك وصل إجمالي سجل طلبيات «طيرات الإمارات» حاليا إلى 310 طائرات عريضة البدن، على أن تواصل الناقلة استلام تلك الطائرات حتى عام 2035.

وكشف «طيران الإمارات» خلال المعرض، عن استثمار بقيمة 950 مليون دولار (3.48 مليارات درهم) لبناء منشأة هندسية جديدة فائقة الحداثة في «دبي ورلد سنترال» مصممة خصيصاً لدعم أسطول الناقلة ومتطلبات التشغيل حتى أربعينيات القرن الجاري.

من جهتها، أعلنت «فلاي دبي» وشركة «بوينغ» الأميركية، عن صفقة تلتزم فيها «فلاي دبي» بشراء 30 طائرة من طراز «بوينغ 9-787 دريملاينر» بقيمة إجمالية تصل إلى 11 مليار دولار (40.4 مليار درهم)، في إطار سعي الشركة إلى تنويع أسطولها بتشغيل الطائرات (عريضة البدن).

بدورها، أعلنت شركة «صن إكسبريس»، عن طلب لشراء 45 طائرة «بوينغ» من طراز «737 ماكس»، منها 28 طائرة «ماكس 8» و17 طائرة «ماكس 10»، بقيمة تصل إلى 5.7 مليارات دولار (20.9 مليار درهم)، مع خيارات وحقوق لشراء 45 طائرة أخرى من النوع نفسه.

وأعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية، خلال فعاليات اليوم الثالث من معرض دبي للطيران، عن توقيع مذكرة تفاهم لإضافة 11 طائرة «إيرباص» من طراز «A350-900» إلى أسطولها من الطائرات، وتصل قيمة الصفقة إلى نحو 3.5 مليارات درهم (12.8 مليار درهم)، ليرتفع إجمالي طلب والتزام الشركة إلى 33 طائرة من طائرات «إيرباص».

نجاحات متواصلة

حققت دورات معرض دبي للطيران، على مدار السنوات الماضية منذ انطلاقتها في عام 1989، نجاحات متواصلة، سواء من حيث الزيادة المُطّردة في حجم المساحة المخصصة للعروض، أو الدول والشركات العالمية العارضة لأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في صناعة الطيران.

طلبيات «طيران الإمارات» من «بوينغ» و«إيرباص» ترتفع إلى 310 طائرات.