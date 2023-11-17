«ويتيكس» يستقطب 155 شركة صينية.. و26 مؤسسة هندية

استقطب معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية 2023»، الذي يختتم فعالياته اليوم الجمعة، 155 شركة من الصين، متخصصة في المدن الذكية ومعالجة المياه والخدمات اللوجستية الذكية، والألواح الشمسية وتخزين الطاقة والأنظمة الشمسية غير المرتبطة بالشبكة وغيرها.

وكشفت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» التي تنظم المعرض، عن مشاركة 26 شركة هندية أيضاً متخصصة في مجالات عدة، منها بوابات إنترنت الأشياء المعتمدة على تقنيات الجيل الرابع، وحلول تنقية الهواء، وأنظمة رصد أعطال شبكة الطاقة، والمنازل الذكية المستدامة.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، مؤسس ورئيس معرض «ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية»، سعيد محمد الطاير، إن جناح الصين في المعرض يسهم في إثراء المعرض وتعزيز مكانته، بوصفه حدثاً رئيساً على أجندة فعاليات الاستدامة العالمي، ومنصة رائدة للمؤسسات والشركات العالمية لطرح أحدث حلولها ومنتجاتها.

وعن مشاركة الشركات الهندية، أكد الطاير أن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والهند تشهد نمواً مستمراً، مشيراً إلى أن «ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية»، يشكل فرصة سنوية لترسيخ أواصر الاستثمارات والشراكات والعلاقات التجارية، لاسيما في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة والتحول الرقمي والشبكات الذكية والاستدامة.

إلى ذلك، نظمت «ديوا»، أمس، 44 جلسة نقاشية متخصصة على هامش اليوم الثاني من المعرض بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين العالميين.

وركزت الندوات الرئيسة على مواضيع عدة، منها «أول روابط التيار المستمر عالي الجهد في شبكات خطوط النقل الهوائية وتصميم أسلاكها وحساب فاقدها وتصنيعها وفحصها»، «المفاتيح الكهربائية الخالية من غاز الفلورايد»، «التكنولوجيا الجديدة في تطبيقات ضخ المناولة الصلبة»، «الاستدامة في المدن: تأثير الابتكار والتكنولوجيا على مستقبل القطاع العقاري».

وبشكل عام ركزت الجلسات على المواضيع المتعلقة بالاستدامة والحلول المبتكرة لإنتاج وتنقية المياه، والاستدامة في القطاع العقاري وغيرها.

• 44 جلسة وندوة متخصصة شهدها اليوم الثاني من المعرض.