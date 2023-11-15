944 مليون درهم صافي أرباح «أدنوك للحفر» خلال الربع الثالث

أعلنت شركة «أدنوك للحفر»، أمس، عن نتائجها المالية للربع الثالث والأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مسجلة ارتفاعاً في إيرادات الربع الثالث لتصل إلى 2.85 مليار درهم، بزيادة نسبتها 16% على أساس سنوي مع نمو في جميع القطاعات.

وحققت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء ارتفاعاً في الربع الثالث بلغت نسبته 27% على أساس سنوي لتصل إلى 1.39 مليار درهم، وذلك نتيجة للنمو القوي ومبادرات الإدارة الفاعلة للتكاليف، ما أدى إلى تحقيق هامش أرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 49%، فيما وصل صافي الأرباح خلال الربع الثالث إلى 944 مليون درهم بزيادة نسبتها 36% على أساس سنوي.

وسجلت الشركة أيضاً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، نمواً في الإيرادات بنسبة 14% على أساس سنوي لتصل إلى 8.08 مليارات درهم، مدفوعة بالزيادة في نشاط الأعمال والتوسع في نطاق أعمال خدمات حقول النفط.

كما ارتفع، خلال الفترة نفسها، صافي الأرباح بنسبة 24% على أساس سنوي ليصل إلى 2.58 مليار درهم، فيما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 20% على أساس سنوي لتصل إلى 3.9 مليارات درهم.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للحفر»، عبدالرحمن عبدالله الصيعري: «تؤكد بوضوح النتائج القوية التي حققتها الشركة، خلال الربع الثالث، على التنفيذ الفاعل لاستراتيجيتنا الشاملة والهادفة إلى زيادة الأرباح، من خلال توسعة أسطول الشركة من الحفارات وتوسيع نطاق خدماتنا، كما تعكس هذه النتائج قدرتنا على مواصلة تحقيق نمو الأرباح مع ضمان عمليات آمنة وفاعلة ومستدامة، حيث إن خلق القيمة للمساهمين على المدى الطويل بالنسبة لنا يظل أمراً أساسياً في استراتيجية الشركة ونموها المستقبلي».