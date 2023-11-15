2200 عارض من 60 دولة في «الخمسة الكبار»

أفادت الجهة المنظمة لـ«معرض الخمسة الكبار 2023»، الذي تنطلق فعالياته في مركز دبي التجاري العالمي بالفترة من الرابع إلى السابع من ديسمبر المقبل، بأن الحدث سيشهد في دورته الـ44 مشاركة 2200 عارض من أكثر من 60 دولة.

وقالت نائب الرئيس لفعاليات الإنشاءات في شركة «دي إم جي إيفنتس»، جوزين هيجمانز، إن المعرض المرتقب، يُعد جسراً محورياً يربط الشركات العالمية بالمشترين المناسبين، ما يجعله مكاناً أساسياً للمهنيين في قطاع البناء والتشييد.

وأوضحت أن ثمانية قطاعات إنتاجية ستحتل مركز الصدارة في «الخمسة الكبار» هذا العام بما في ذلك عوازل المباني والمباني الخاصة، الديكورات الداخلية والتشطيبات، تقنيات البناء ومعدات الحماية الشخصية، المباني الذكية، خدمات الهندسة الكهربائية والميكانيكية، تصميم نماذج البناء، منتجات وخدمات البناء الرقمية، ومنتجات الطاقة الشمسية.

وأضافت هيجمانز، أنه إضافة إلى التركيز على تلك القطاعات، سيُقام المعرض في موقع مشترك مع ثمانية معارض متخصصة، هي: معرض «Big 5 Heavy» ومعرض الشرق الأوسط للخرسانة، ومعرض «HVAC R» ومعرض الشرق الأوسط للحجر ومعرض التصميم الحضري والمناظر الطبيعية، ومعرض «FM Expo»، فضلاً عن معرض النوافذ والأبواب والواجهات الذي يقام كل سنتين ومعرض «Gulf Glass».

يُشار إلى أن المعرض سيقدم في دورته لعام 2023، برنامجاً شاملاً للمحتوى، يتضمن قمة «Big 5 Global Leaders»، وقمة «Big 5 FutureTech»، وكل شيء معماري، إضافة إلى «Big 5 Talks»، التي تعقد تحت 10 مسارات مختلفة، أبرزها إدارة المشروعات والخرسانة والهندسة المعمارية والطاقة الشمسية وإدارة المرافق.