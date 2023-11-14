«سالك» تحقق إيرادات بقيمة 509 ملايين درهم خلال الربع الثالث

اعتمد رئيس مجلس إدارة شركة «سالك»، مطر الطاير، وأعضاء مجلس إدارة شركة «سالك»، المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، النتائج المالية المرحلية الموجزة للشركة لفترتي التسعة أشهر والثلاثة أشهر المنتهيتين في 30 سبتمبر 2023.

وقال الطاير: «واصلت شركة (سالك) أداءها القوي خلال الربع الثالث من 2023 بتسجيلها 110.8 ملايين رحلة مولدة للإيرادات، بينما بلغ إجمالي إيرادات الشركة 509 ملايين درهم، وارتفعت إيرادات استخدام النظام التي تمثل 87.1% من إجمالي الإيرادات، بنسبة 14.6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وهو أعلى مستوى للربع الثالث منذ تشغيل (سالك) في عام 2007».

وأضاف: «تأتي هذه النتائج بفضل التوسع القوي في الأنشطة السياحية والتجارية، وجاذبية إمارة دبي للسكان والزوار»، مشيراً إلى أن «الشركة حققت صافي ربح قدره 255 مليون درهم خلال الربع الثالث من عام 2023، بزيادة قدرها 5.3% مقارنة بالعام السابق».

وعبّر الطاير عن سروره بالنتائج الاستثنائية التي حققتها الشركة في الربع الثالث من عام 2023، التي تؤكد نجاح رؤيتها الاستراتيجية والتزامها بتقديم قيمة طويلة الأجل للمساهمين.

وقال: «يجسد الزخم القوي والمستدام في الربع الثالث تركيز حكومة دبي على توسيع الاقتصاد والتنمية السكانية، والحفاظ على مكانة الإمارة كوجهة تجذب السياح. وتعتمد (سالك) على منظومة أعمال فعالة ومكانة الإمارة الاستراتيجية والبيئة الاقتصادية المحلية المزدهرة، لتواصل تعزيز مكانتها كجهة تشغيل رائدة لبوابات التعرفة المرورية على مستوى العالم أجمع».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «سالك»، إبراهيم سلطان الحداد: «حققت (سالك) إيرادات قوية خلال الربع الثالث، مسجلة نمواً بنسبة 14.2%، مع هامش أرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 64.9%. ونتلقى دعماً كبيراً لأدائنا منذ بداية العام حتى الآن، بفضل مؤشرات الاقتصاد الكلي للفترة المتبقية من العام. وتجسد ذلك أخيراً من خلال عدد التلاميذ المسجلين في مدارس القطاع الخاص في دبي، الذي حقق أعلى نمو له على الإطلاق منذ عام 2007، ما يعكس قدرة المدينة على جذب المزيد من السكان».

وبحسب الجوانب المتعلقة بحركة التنقل، فقد شهد إجمالي عدد الرحلات، بما في ذلك الرحلات الخاضعة للخصم، التي أُجريت عبر بوابات «سالك» الثمانية في الربع الثالث من 2023 نمواً بنسبة 12.3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مدفوعةً بحركة الأنشطة التجارية والسياحية المتواصلة في دبي. ونتيجة لذلك، ارتفعت الرحلات المولدة للإيرادات بنسبة 14.6% لتصل إلى 110.8 ملايين رحلة في الربع الثالث، مقارنة بـ96.6 مليون رحلة في الربع الثالث من عام 2022. وارتفع عدد الرحلات المولدة للإيرادات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 بنسبة 12%، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ليصل إلى 338.2 مليون رحلة.

بدوره، ارتفع عدد المركبات المسجلة لدى «سالك» بنسبة 8.8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق كما في 30 سبتمبر 2023، ما يعكس نجاح إمارة دبي في جهودها المستمرة في تنمية اقتصادها، والحفاظ على مكانة الإمارة كوجهة سياحية وتجارية رئيسة.

وأكدت «سالك» مواصلتها تقديم إعفاءات للمركبات التي تستخدمها الجمعيات الخيرية والمدارس وأصحاب الهمم، وسيارات الإسعاف والخدمات العامة الأخرى.