«دناتا» تكمل استعداداتها لخدمة معرض دبي للطيران

أكملت شركة «دناتا»، استعداداتها لأداء دورها المهم في معرض دبي للطيران 2023، الذي يقام في «دبي وورلد سنترال» من 13 إلى 17 نوفمبر الجاري.

وتعمل «دناتا»، الشريك الاستراتيجي الرئيسي لمؤسسة مطارات دبي، بالتعاون الوثيق مع السلطات والمنظمين لضمان عمليات آمنة وفعالة طوال إقامة الحدث.

وأفادت «دناتا» في بيان اليوم، بأنها خصصت أسطولاً كبيراً مكوناً من 100 قطعة من معدات الدعم الأرضي وأكثر من 30 موظفاً متخصصاً لضمان تقديم خدمات الدعم بسلاسة تامة، مشيرة إلى استخدام جرارات «دناتا» الكهربائية المتطورة لتحريك بعضاً من أكبر الطائرات في العالم.

وأضافت أن فريق الخدمات الفنية سيقدم الدعم على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع لمعدات الخدمات الأرضية خلال المعرض، وضمان إبقائها في حالة ممتازة، وتزويدها بالوقود وإعادة شحنها وغسلها وتنظيفها لدعم جميع العمليات.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «دناتا»، ستيف ألين: «نتطلع إلى التواصل مع شركائنا ومجتمع الطيران الأوسع في معرض دبي للطيران، الذي يُعدّ واحداً من أهم فعاليات الطيران في العالم»، مضيفا: «نفخر بلعب دور حيوي في ضمان سير العمليات بكفاءة طوال اليوم، ويتجلى التزامنا بالسلامة والاستدامة والتميز في الخدمة بشكل كامل خلال الحدث، بما في ذلك استخدام جراراتنا العاملة بالكهرباء».