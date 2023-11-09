أحمد بن سعيد: حققنا أفضل أداء نصف سنوي على الإطلاق

قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: "نجني اليوم ثمار خططنا للعودة أقوى وأفضل من أي وقتٍ مضى. فقد تجاوزنا الأرقام القياسية السابقة وحققنا أفضل أداء نصف سنوي على الإطلاق، حيث تساوت أرباحنا عن الأشهر الستة الأولى من 2023/ 2024 تقريباً مع أرباحنا القياسية عن السنة المالية 2022/ 2023 بأكملها. ويعكس هذا الإنجاز الهائل المواهب والالتزام ضمن المجموعة، وقوة نموذج أعمالنا، وقوة رؤية دبي وسياساتها التي أتاحت إنشاء قطاع طيران قوي ومرن ومتطور".

وأضاف سموه بمناسبة إعلان النتائج المالية نصف السنوية لمجموعة الإمارات: "واصلنا عبر المجموعة تكثيف العمليات بأمان، والتحرك بمنتهى المرونة لتلبية طلب العملاء. ونفذنا سلسلة من التحسينات على خدماتنا ومنتجاتنا لكي نبقى الخيار المفضل للعملاء، وسوف نواصل الاستثمار في موظفينا ومنتجاتنا وشراكاتنا وتقنياتنا لتعزيز قدراتنا والتأكد من استعدادنا للمستقبل".

واختتم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: "نتوقع أن يظل طلب العملاء عبر أقسام مجموعة الإمارات قوياً خلال النصف الثاني من السنة المالية الجارية 2023/ 2024، وسوف نحافظ على المرونة في كيفية نشر مواردنا في مختلف الأسواق التي تشهد تغيرات ديناميكية. كما نراقب، في ذات الوقت، الرياح المعاكسة مثل ارتفاع أسعار الوقود، وارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي، والضغوط التضخمية، والعوامل الجيوسياسية".