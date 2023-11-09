"مجموعة الإمارات" تسجل أرباحاً قياسية نصف سنوية قدرها 10.1 مليارات درهم

أعلنت مجموعة الإمارات اليوم عن أفضل نتائج مالية نصف سنوية في تاريخها على الإطلاق. وسجلت المجموعة في النصف الأول من السنة المالية الجارية 2023/ 2024 أرباحاً صافية بلغت 10.1 مليارات درهم، متجاوزةً بذلك أرباحها نصف السنوية القياسية البالغة 4.2 مليارات درهم العام الماضي بنسبة 138%.

كما حققت المجموعة أرباحاً قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بلغت 20.6 مليار درهم مقابل 15.3 مليار درهم، خلال المدة ذاتها من السنة الماضية، ما يعكس ربحية تشغيلية قوية.

وبلغت إيرادات المجموعة في الأشهر الستة الأولى من السنة المالية 67.3 مليار درهم بنمو 20% عن إيرادات المدة ذاتها من السنة الماضية التي كانت 56.3 مليار درهم، ونجم هذا النمو عن الطلب القوي على النقل الجوي عبر العالم، الذي يواصل مساره التصاعدي منذ رفع آخر قيود السفر بسبب الجائحة.

وأنهت مجموعة الإمارات النصف الأول من السنة المالية 2023/ 2024 بمركز نقدي قوي حيث بلغت أرصدتها 42.7 مليار درهم في 30 سبتمبر 2023، مقارنة مع 42.5 مليار درهم، في 31 مارس 2023. وتمكنت المجموعة من الاستفادة من احتياطياتها النقدية القوية لدعم متطلبات الأعمال، بما في ذلك مدفوعات الديون. وسددت المجموعة حتى الآن 9.2 مليارات درهم من القروض المرتبطة بكوفيد-19. كما دفعت المجموعة أيضاً 4.5 مليار درهم حصة المالكين من الأرباح، كما أعلنت في نهاية السنة المالية 2022/ 2023.