«الإمارات دبي الوطني» ينال شهادة «بارك سمارت» الذهبية

حصل بنك الإمارات دبي الوطني على شهادة «بارك سمارت» الذهبية، تكريماً لتصميم منشأة مواقف السيارات الموجودة ضمن فرع البنك في منطقة ميدان ند الشبا بدبي. وتعد المنشأة الأولى خارج الولايات المتحدة، والسابعة على مستوى العالم التي تنال هذه الشهادة. وتعد «بارك سمارت» المعروفة سابقاً باسم «شهادة المآرب الذكي»، برنامج الاعتماد الوحيد في العالم الذي يُعنى بتحديد وتقدير وتكريم مواقف السيارات المستدامة وفائقة الأداء.

وتوفر «بارك سمارت»، التي طوّرها أبرز خبراء القطاع، خارطة طريق لمنشآت مواقف السيارات الجديدة والحالية، من أجل استخدام استراتيجيات مبتكرة تركز على إيجاد الحلول، مع تعزيز التنقل المستدام والتأثير الإيجابي عبر تصميم وتشغيل منظومة أكثر ذكاءً لمواقف سيارات القائمة على تبني أفضل الممارسات.

وتتميز منشأة مواقف السيارات المستدامة، التي تتسم بتصميم صديق للبيئة وموفر للطاقة، باعتمادها استراتيجيات التصميم المستدام، مثل تعزيز أنظمة الإضاءة والتدفئة والتهوية والتكييف، إضافة إلى أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية التي يتم تركيبها على الأسطح، وشواحن السيارات الكهربائية.