تعاونية الاتحاد تطرح تخفيضات على 5000 سلعة

أكدت تعاونية الاتحاد أنها تسعى باستمرار إلى إطلاق حملاتها الترويجية في جميع فروعها الـ27 ومراكزها التجارية السبعة المنتشرة في أنحاء إمارة دبي بشكل أسبوعي وشهري طوال أيام السنة، وفق خطة تسويقية معدة مسبقاً، لافتة إلى أنها خصصت ست حملات ترويجية لشهر نوفمبر الجاري تتضمن خصومات وتخفيضات تصل إلى 75% على أكثر من 5000 سلعة استهلاكية أساسية.

وأفادت التعاونية بأنها خصصت من خلال حملات نوفمبر عروضاً ترويجية مثل «اشترِ واحداً واحصل على واحد مجاناً»، على منتجات أساسية غذائية وغير غذائية مختارة، وذلك في إطار حرصها على تقديم أسعار تنافسية وتقديم العديد من خيارات الشراء لجميع السلع الأساسية والمواد الأكثر استهلاكاً بأسعار مخفضة.

وأشارت إلى أنه يتم الإعلان عن الحملات الترويجية الخاصة بشهر نوفمبر من خلال القنوات الإعلامية والإعلانية المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي التابعة للتعاونية، موضحة أن الحملات تشمل خصومات متنوّعة على منتجات غذائية وغير غذائية.