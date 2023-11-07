إطلاق صندوق جديد لرأس المال الاستثماري في دبي

أعلنت شركة «رايفن كابيتال» اليوم عن إطلاق صندوق جديد لرأس المال الاستثماري انطلاقاً من مركز دبي المالي العالمي، بحجم مستهدف يبلغ 125 مليون دولار، لدعم الجيل المقبل من الشركات الناشئة.

وسيركز الصندوق على المؤسسين الذين يقومون بتطوير التكنولوجيا في مجال الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتقنية دفتر الأستاذ الموزع، مع التركيز بشكل خاص على المنصات الرقمية التي تعطل سلاسل القيمة في التكنولوجيا المالية والأمن السيبراني والقطاعات المختصة بالاستدامة.

وقال الشريك العام في «رايفن كابيتال»، بول دوغسين، إن «الاستثمار في الابتكار في ما يختص بشركات التكنولوجيا، يعد أمراً في غاية الأهمية، لاسيما تلك التي تكون في مراحلها المبكرة أو في مرحلة النمو والمتواجدة في كل من دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب آسيا وشمال وشرق أفريقيا».

وأضاف أن «تمكينها من الازدهار لتصبح رائدة في مجالها يشكل خطوة مفصلية نحو تحقيق التحول المنشود، ويتم ذلك من خلال ربطها بالأسواق ومجموعات رأس المال في أوروبا وأميركا الشمالية، عبر مقر (رايفن كابيتال) الجديد في دبي».

وأوضح دوغسين أن «الصندوق سيخدم احتياجات المنظومة البيئية للشركات الناشئة المحلية، ما سيعزز مكانتها بين اللاعبين الإقليميين والعالميين، وفي الوقت عينه، سيعمل مجتمع (رايفن كابيتال) الحالي والذي يضم مجموعة من الشركات الناشئة والمستثمرين على تمكين هذه المؤسسات من الوصول إلى جميع المزايا في الشرق الأوسط والعالم، وعلى نطاق أوسع ليشمل المنطقة الواقعة بين شرق أفريقيا والهند».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عارف أميري، إن «تركيز (رايفن كابيتال) على رعاية الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا، من خلال إطلاق صندوق رأس المال الاستثماري الجديد، يعد مؤشرا على الثقة القوية في اقتصاد دبي وقاعدة المواهب ونظام ريادة الأعمال المستقبلي».

وأضاف أن «تواجد الشركة في مركز دبي المالي العالمي لن يقتصر على تمكين مجتمع الشركات الناشئة المحلي من الارتقاء بمستقبل التكنولوجيا نحو آفاق جديدة وواعدة فحسب، بل سيوفر أيضاً لشبكة (رايفن كابيتال) العالمية على مستوى المؤسسين والشركاء إمكانية الوصول إلى ثروات هائلة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا وخارجها».