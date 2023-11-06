جمارك دبي تتعامل مع 16 مليون حقيبة خلال 9 أشهر

أفادت جمارك دبي، بأنها تعاملت مع أكثر من 16 مليون حقيبة على متن أكثر من 65 ألف رحلة قادمة عبر مطار دبي الدولي (مبنى 3) خلال تسعة أشهر من العام الجاري، مشيرة إلى تسجيل المطار انتعاشاً كبيراً في حركة السفر خلال النصف الأول من العام الجاري، واستقباله 41.6 مليون مسافر، وسط توقعات بأن يصل إجمالي المسافرين إلى 85 مليون مسافر بنهاية 2023.

وتفصيلاً، أكد المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أحمد محبوب مصبح، خلال زيارته مبنى 3 بمطار دبي الدولي، أن «جمارك دبي تواكب الأداء الاستثنائي للقطاع السياحي في دبي، من خلال ما توفره من خدمات وأنظمة ذكية في مطارات دبي، وأجهزة مساندة في التفتيش وكادر من الضباط والمفتشين أصحاب الخبرة والمهارة للتسهيل على المسافرين وإثراء تجربتهم السياحية»، مشيراً إلى أن تسجيل مطار دبي الدولي انتعاشاً كبيراً في حركة السفر خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، واستقباله 41.6 مليون مسافر، وسط توقعات بأن يصل إجمالي المسافرين إلى 85 مليون مسافر بنهاية 2023، يتطلب تعزيز التعاون المشترك بين الجهات ذات الصلة لدعم دبي عاصمة السياحة العالمية.

من جانبه، أشار مدير إدارة عمليات المسافرين في جمارك دبي «مكلف»، خالد أحمد، إلى أن الإدارة تطبق خطة عمل تضمن التعامل بأعلى مستويات الكفاءة والجودة في الخدمات الجمركية المقدمة للسياح والمسافرين في ذروة موسم السياحة الشتوي، والذي يتزامن مع انطلاق مهرجان دبي للتسوق.

بدوره أفاد مدير مبنى المطار رقم 3 بإدارة عمليات المسافرين، خليفة بن شاهين، بأن «جمارك دبي تعاملت مع أكثر من 16 مليون حقيبة على متن أكثر من 65 ألف رحلة قادمة عبر مطار دبي الدولي (مبنى 3) خلال تسعة أشهر من العام الجاري»، مؤكداً أن مفتشي جمارك دبي يمتلكون من الخبرة ما يسهم بشكل مباشر في تسهيل وتسريع حركة المسافرين.