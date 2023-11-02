تأسيس «مركز الابتكار الصيني» في دبي

وقعت غرف دبي، خلال فعاليات اليوم الأول لمنتدى دبي للأعمال، مذكرة تفاهم مع شركة «رويال بيلت للمعارض» لتأسيس وإنشاء «مركز الابتكار الصيني»، الذي سيعتبر بوابة للشركات الصينية الراغبة في تأسيس أعمالها في دبي، والتوسع من الإمارة إلى أسواق المنطقة والعالم.

ويعتبر «مركز الابتكار الصيني» أول مساحة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط لعرض التقنيات والخدمات المبتكرة للشركات الصينية، وتسريع توسّعها من دبي إلى أسواق المنطقة والعالم. وبالتعاون مع غرف دبي، يوفر المركز للشركات الصينية منصّة متكاملة لعقد شراكات الأعمال واجتماعات الأعمال الثنائية، وتنظيم الفعاليات المتنوّعة لعرض المنتجات والخدمات المبتكرة. وسيتخصص المركز في جمع الشركات الصينية مع ممثلي القطاعين العام والخاص في دبي لدعمهم في تأسيس أعمالهم بدبي.