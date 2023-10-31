«يورو وينجز» تبدأ تسيير رحلات مباشرة إلى دبي

أعلنت شركة «يورو وينجز»، الخطوط الاقتصادية التابعة لمجموعة «لوفتهانزا»، عن انطلاق أولى رحلاتها المباشرة بين كل من ألمانيا ودبي، حيث حطت أولى الرحلات في دبي يوم 29 أكتوبر، وتبعتها رحلة ثانية في اليوم التالي 30 أكتوبر، لتربط دبي بالعاصمة برلين، وشتوتغارت، مركز صناعة السيارات في ألمانيا بمسارٍ جويٍ مباشر دون توقف.

ويتيح المساران الجديدان للمسافرين فرصة التنقل بين أوروبا والإمارات مقابل كُلفة تناسب أغلب المسافرين تبدأ من 879 درهماً للرحلات المتجهة إلى برلين و719 درهماً للمتجهة إلى شتوتغارت، حيث تصل مدة الرحلة من دبي إلى كل من برلين وشتوتغارت ست ساعات تقريباً. وصُمم جدول الرحلات بما يتناسب مع احتياجات المسافرين حيث تصل بعد الظهيرة إلى دبي، ثم تنطلق إلى ألمانيا في أول المساء. ويأتي إطلاق المسارات الجوية الجديدة لـ«يورو وينجز» ليواكب الطلب المتزايد على خيارات أكثر راحة للسفر بين أوروبا ودبي.

ويتزامن إطلاق الرحلات الجديدة مع استعداد دبي لاستضافة عددٍ من الأحداث الدولية الكبرى خلال الأشهر المقبلة، من أهمها مؤتمر الأطراف (كوب 28)؛ وهو مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتغير المناخي، ومعرض دبي للطيران، بالإضافة إلى حلول فصل الشتاء الذي تشهد فيه دبي ومطارها الأكثر ازدحاماً في العالم تدفق المسافرين من مختلف أنحاء أوروبا.