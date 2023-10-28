«دناتا» تتعاون مع «فيرجن أتلانتيك» لعودة رحلاتها إلى دبي

أبرمت «دناتا» الشركة العالمية العاملة في خدمات الطيران والسفر، شراكة مع «فيرجن أتلانتيك»، لدعم استئناف خدمات الناقلة البريطانية إلى دبي.

ووقع اختيار شركة «فيرجن أتلانتيك» على «دناتا لخدمات التمثيل» لتقديم مجموعة شاملة من الخدمات باعتبارها وكيل المبيعات العام للناقلة في دولة الإمارات.

وتوفر الشراكة بين الجانبين بنية تحتية في دولة الإمارات لدعم المبيعات والتسويق والتوزيع المحلي، وتوفير مجموعة كاملة من خدمات السفر لعملاء «فيرجن أتلانتيك»، الذين يسافرون من وإلى دبي، وتأتي في إطار استعدادها لاستئناف رحلاتها بين لندن هيثرو ومطار دبي الدولي خلال أكتوبر الجاري.

وأفاد بيان صادر أمس، بأن خدمة «فيرجن أتلانتيك» تتوافر حالياً للحجز، على أن تنطلق اعتباراً من 30 أكتوبر الجاري وحتى نهاية مارس 2024، بمعدل أربع رحلات في الأسبوع.

وستوفر الخدمة الجديدة اتصالاً سلساً وتجارب متسقة طويلة المدى على متن الطائرة للعملاء، الذين يسافرون من دبي عبر مطار لندن هيثرو إلى وجهات في جميع أنحاء أميركا الشمالية، عبر شبكتي «فيرجن أتلانتيك» و«دلتا»، بما في ذلك نيويورك وسياتل ولاس فيغاس ولوس أنجلوس وسان فرانسيسكو.

وستخدم «فيرجن أتلانتيك» رحلاتها بين لندن هيثرو ودبي بطائرة «بوينغ 787-9»، التي توفر 31 مقعداً في درجة «Upper»، و35 مقعداً في درجة «Premium»، و192 مقعداً في الدرجة الاقتصادية، فيما تبدأ أسعار الدرجة الاقتصادية ذهاباً وإياباً من 2050 درهماً.