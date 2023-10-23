جمارك دبي تعزز التعاون مع الهيئات الجمركية والدبلوماسية

أفادت جمارك دبي بأنها تعمل على تعزيز ريادتها الإقليمية والعالمية في تطوير العمل الجمركي، عبر توثيق العلاقات مع الإدارات الجمركية حول العالم، وتعمل الدائرة على الارتقاء بمستوى التعاون والتنسيق مع هذه الإدارات، من خلال استقبال وفودها الزائرة، واطلاعها على الإنجازات والابتكارات التي تم إطلاقها لإحداث نقلة نوعية في مستوى العمل الجمركي، محلياً وإقليمياً ودولياً.

وشهد العام الحالي سلسلة من الزيارات لوفود رفيعة المستوى، استقبلتها جمارك دبي من إدارات جمركية عدة في الدول الشقيقة والصديقة، حيث أسهمت هذه الزيارات في التعريف بإنجازات الدائرة، ومشاركتها الفاعلة في ترسيخ مكانة دبي كمركز إقليمي ودولي للتجارة العالمية.