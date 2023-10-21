رواد أعمال يطرحون مشروعات تقنية تدعم الاستدامة والتصنيع

طرح رواد أعمال شاركوا في معرض «إكسباند نورث ستار» الذي اختتم فعالياته في دبي أخيراً، مشروعات تقنية ناشئة في مجالات عدة، لاسيما في الاستدامة والتصنيع.

وذكروا لـ«الإمارات اليوم»، على هامش مشاركتهم في أكبر تجمع للشركات الناشئة حول العالم، تزامناً مع معرض «جيتكس غلوبال 2023»، أنهم يستهدفون التوسع بمشروعاتهم إلى الأسواق الخارجية عبر بوابة دبي، مشيرين إلى أن المشاركة في «إكسباند نورث ستار» تدعم الحصول على فرص استثمارية وتمويلية مختلفة للمشروعات.

وقال الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة «أرتوبيا» التقنية الناشئة، فينج تان، إن شركته طرحت خلال المشاركة في معرض «إكسباند نورث ستار»، أنظمة تقنية مبتكرة تدعم الاستدامة والاستخدامات الذكية للدراجات الهوائية، بحيث تيسّر طرق استخدامها بشكل رقمي عبر أنظمة وشاشات رقمية مدمجة ترصد حركة الدراجات وكفاءتها، ومعرفة حالة بطارياتها بالنسبة للدراجات الكهربائية، فضلاً عن رصد الحاجة إلى الصيانة، معتبراً أن ذلك يدعم استخدام الدراجات على نطاق واسع، ويعزز الاستدامة في التنقل.

وأضاف تان، أن الشركة سعت من خلال المشاركة في المعرض الذي جمع 1800 شركة ناشئة من 100 دولة، إلى التوسع الخارجي والتحول للعالمية من بوابة دبي، خصوصاً مع توافر فرص تمويلية واستثمارية مختلفة في السوق الإماراتية، بما يعزز نمو الشركات الناشئة.

من جهته، ذكر مدير فريق تطوير الأعمال في شركة «تريوبتوز» التقنية، كيونغو لي، أن شركته طرحت روبوتاً ذكياً قادراً على الجري والمشاركة في رياضات مختلفة منها كرة القدم.

وأكد أن معرض «إكسباند نورث ستار» في دبي، يوفر فرصة للتوسع إلى الأسواق العالمية، والحصول على فرص استثمارية وتمويل للمشروعات الناشئة.

بدورها، أفادت مديرة الأبحاث في شركة «إن أنزيم تكنولوجي»، ماريا روبيل، بأن شركتها كشفت خلال المعرض عن أجهزة مبتكرة تتيح معرفة تفاصيل الأمراض المعدية، وتشخيصها عبر فحص أكثر سهولة للحمض النووي للأفراد، مقارنة بالطرق التقليدية، ما يتيح نقلة تقنية في القطاع الطبي، مع العمل على تطوير تلك التقنيات في مواجهة الأمراض المعدية.

ورأت أن «إكسباند نورث ستار»، فرصة للنمو والتوسع إلى مختلف الدول، مع الحصول على التمويل اللازم.

وفي السياق ذاته، قالت مديرة المشروعات في شركة «ألبا فيرتو»، داريا دورنيفا، إن شركتها أطلقت مشروعاً مبتكراً في قطاع الصناعة، عبر مصانع تتيح إنتاج الأقمشة والحرير الصناعي بطاقة عالية.

وأشارت إلى أن المشاركة في المعرض تعد فرصة كبيرة للمشروعات الناشئة، للحصول على التمويل والنمو.

وأعلن مدير شركة «أوليف»، أديل عبيد، أن شركته طرحت أنظمة برمجة تدعم مركزية أعمال الشركات المختلفة، لافتاً إلى أن دبي تتيح للشركات التقنية الناشئة فرصاً كبيرة للتوسع إلى الأسواق العالمية.