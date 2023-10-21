«الإمارات للشحن الجوي» تسهّل الحجز عبر وكيل عالمي

أفادت شركة «طيرن الإمارات»، أمس، بأن «الإمارات للشحن الجوي»، أصبحت متاحة حالياً على محرك الحجز الداخلي لشركة «كونا ناجل» (Kuehne+Nagel)، التي تعد واحدة من شركات الخدمات اللوجستية الرائدة في العالم، ما يوفر للعملاء وصولاً مباشراً إلى منتجاتها وخدماتها الرائدة في السوق، وشبكتها العالمية الواسعة.

وذكرت «طيرن الإمارات»، في بيان، أن هذه هي المرة الأولى التي توفر فيها الناقلة خدماتها عبر بوابة مملوكة لوكلاء شحن، وهي استراتيجية من شأنها الارتقاء بتجربة خدمة العملاء ذات المستوى العالمي التي تقدّمها.

وتعمل «الإمارات للشحن الجوي» من خلال الاتصال المباشر، على تبسيط رحلة الحجز لوكلاء Kuehne+Nagel، ما يتيح الوصول إلى جداول الناقلة والأسعار والقدرة الاستيعابية المتاحة في الوقت الفعلي.

وجرى إطلاق الاتصال للمرة الأولى في سويسرا والنمسا، على أن يتم فتحه للمستخدمين في بلدان مختارة في جميع أنحاء أوروبا والأميركيتين وإفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا بحلول نهاية العام.

وقال نائب رئيس أول «طيران الإمارات» لدائرة الشحن، نبيل سلطان، إن «هذه الشراكة التي تعد شهادة لاستراتيجيتنا طويلة الأمد للتحول الرقمي، تهدف إلى تعزيز تجربة عملائنا وتبسيط العمليات، وتحقيق مزيد من الكفاءة».