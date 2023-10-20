136 مليون درهم صفقات بين شركات محلية وكازاخستانية

كشفت بعثة تجارية كازاخستانية إلى دبي، بمشاركة 30 شركة، إبرام شراكات مع شركات بدبي في مجال توريد المواد الغذائية وخدمات تكنولوجيا المعلومات، مشيرة إلى أن القيمة الإجمالية لعقود التصدير المبرمة تجاوزت 37 مليون دولار (136 مليون درهم).

وقال ﻧﺎﺋﺐ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ في كازاخستان، ﻛﺎﻳﺮات ﺗﻮرﻳﺒﺎﻳﻴﻒ، خلال لقاء عمل عقد في دبي، إن دولة الإمارات وكازاخستان نجحتا في تعزيز التنمية الاقتصادية، من خلال الاستثمارات المتبادلة ومواصلة العمل في مشروعات مشتركة، مضيفاً: «نعمل على تعزيز أطر التعاون مع شركائنا، وتسهيل تأسيس الأعمال في أسواق البلدين».

وأشار إلى أنه على المدى المتوسط، فإن الشركات الكازاخستانية مستعدة لتوفير نحو 90 نوعاً من البضائع لدولة الإمارات بنحو 440 مليون دولار.

وأوضح أن ذلك يشمل منتجات الصناعات المعدنية والكيميائية، وصناعة الأغذية، والآلات والمركبات، ومواد البناء والأدوية.

وذكر ﺗﻮرﻳﺒﺎﻳﻴﻒ أنه يمكن للشركات الإماراتية الاستثمار في المشروعات المشتركة، وتطوير الإنتاج الزراعي، وتطبيق التقنيات الحديثة، وإطلاق منتجات جديدة.

من جانبه قال مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، إن «دولة الإمارات تعد شريكاً تجارياً واقتصادياً رائداً لكازاخستان في المنطقة العربية، حيث يشهد عدد الشركات الكازاخستانية العاملة في دبي، ارتفاعاً مطرداً، ما يؤكد اهتمام مجتمع الأعمال الكازاخستاني القوي بالإمارة».

وأضاف: «مع إدراكنا إمكانية تحقيق مزيد من النمو في التجارة والاستثمارات الثنائية، سنظل ملتزمين بالعمل معاً، للاستفادة من فرص التعاون المتبادل بين أسواق الجانبين».