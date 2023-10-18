مشاركون في «إكسباند نورث ستار»: دبي عاصمة التكنولوجيا في المنطقة

أكد مشاركون في «إكسباند نورث ستار» أكبر معرض للشركات الناشئة في العالم، الذي يختتم فعالياته اليوم في «دبي هاربر»، أن دبي باتت عاصمة للتكنولوجيا في المنطقة، بعدما رسخت مكانتها مركزاً عالمياً للأفكار المبتكرة، وبيئة حاضنة لأصحاب المواهب والشركات الناشئة والمتوسطة، مشيرين إلى أنهم يعتزمون التوسع إلى الأسواق الخارجية عبر دبي.

وذكروا لـ«الإمارات اليوم»، أن التركيز ينصب حالياً على تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومحاولة إدخالها في المجالات كافة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «كُشك» العمانية الناشئة، هيثم البلوشي، إن مشاركتهم في معرض «إكسباند نورث ستار»، الذي نُظم تزامناً مع معرض «جيتكس غلوبال 2023»، تستهدف استقطاب مستثمرين جدد واكتشاف السوق الإقليمية من خلال دبي التي باتت عاصمة للتكنولوجيا في المنطقة.

وأضاف البلوشي أن شركته تعمل كمنصة إلكترونية تستهدف جذب أصحاب الأعمال والمحال التجارية والأفراد، لتمكينهم من إنشاء متاجرهم الإلكترونية، وإنشاء نظام المبيعات عبر الإنترنت، وربطها بالخدمات المكملة كالدفع الإلكتروني، وخدمات شركات الشحن، وتخزين المنتجات.

من جانبه، أكد مدير شركة «آوان باي» العُمانية الناشئة المختصة في الدفع الإلكتروني، تركي البحري، أن دبي أصبحت عاصمة التكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط، حيث تجذب عمالقة صناع ومطوري التكنولوجيا في العالم، بما توفّره من بنية تحتية وبيئة مثالية وخدمات تنافسية عالية، لافتاً إلى أن مشاركة الشركة في معرض «إكسباند نورث ستار»، تستهدف البحث عن مستثمرين جدد والتوسع إلى الأسواق الخارجية عبر دبي.

وأشار البحري إلى أن شركته تمتلك بوابة دفع إلكترونية، وحصلت على جميع موافقات البنك المركزي العماني الخاصة بنشاط الدفع الإلكتروني.

وقال مدير تطوير الأعمال لشركة «مدار للاستدامة» السعودية، لؤي الحازمي، إن المشاركة في معرض «إكسباند نورث ستار»، تمثل فرصة لفتح آفاق للاستثمار عبر سوق دبي الذي يعد وجهة لقادة القطاع والشركات الناشئة، وكبار اللاعبين في القطاع، للكشف عن أبرز التطورات والرؤى التقنية حول العالم وعلى نطاق واسع، بما في ذلك أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، واتصالات الجيل الخامس، والحوسبة السحابية، والبيانات الضخمة، والأمن الرقمي، وتقنيات «بلوك تشين» والتكنولوجيا المالية.

وأضاف أن دبي رسخت مكانتها مركزاً عالمياً للأفكار المبتكرة، وبيئة حاضنة لأصحاب المواهب والشركات الناشئة والمتوسطة، حتى باتت عاصمة التكنولوجيا في المنطقة.

وفي السياق ذاته، قال مدير شركة «فايبر تكنولوجي» الناشئة، خالد شلوبي، إن شركته تعرض في «إكسباند نورث ستار»، العديد من الطائرات بدون طيار والروبوتات العاملة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن التركيز ينصب حالياً على تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومحاولة إدخالها في المجالات كافة.