«دبي للسلع المتعددة» يروج لدبي في اليونان

اختتم مركز دبي للسلع المتعددة، أول نسخة من حملته الترويجية «وُجد من أجل التجارة» في اليونان، والتي تضمنت زيارة مدينتي أثينا وسالونيكِ، حيث استضاف المركز عدداً من قادة الأعمال من جميع أنحاء اليونان، وسلط الضوء على مكانة دبي الرائدة كبوابة تجارية للشركات اليونانية التي تطمح إلى توسيع نطاق حضورها في الأسواق الدولية.

وذكر المركز في بيان أمس، أنه في إطار مساعيه المبذولة نحو تعزيز العلاقات التجارة الثنائية مع الأسواق الرئيسة في جميع أنحاء العالم، فقد انطلقت النسخة الأخيرة من حملته الترويجية تحت هدف رئيس تمثل في توطيد العلاقات الممتدة بين الإمارات واليونان، بما يتماشى مع طموحات اتفاقية البيان المشترك لإنشاء الشراكة الاستراتيجية المبرمة بين الدولتين في عام 2020.

وشهدت الحملة الترويجية نقاشات ومحادثات بين كبار المسؤولين التنفيذيين في مركز دبي للسلع المتعددة ومجموعة من قادة الأعمال اليونانيين من قطاعات مختلفة، والتي ركزت على مزايا ممارسة الأعمال في الإمارة انطلاقاً من المركز، حيث ألقى وفد المركز الضوء على البنية التحتية الاستثنائية وخدمات الأعمال المتخصصة والمناخ الداعم للأعمال في دبي، وجميعها عوامل رئيسة رسّخت مكانة الإمارة مركزاً بارزاً على خارطة الأعمال والتجارة الدولية.

وقال الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليم: «تمتد بين دولة الإمارات واليونان علاقات تجارية قوية تستمر في التوسّع والنمو عبر العديد من القطاعات الحيوية، بداية من الشحن والطاقة ومروراً بالتكنولوجيا وصولاً إلى الرعاية الصحية، خصوصاً بعد توقيع اتفاقية البيان المشترك لإنشاء الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين»، مشيراً إلى أن مركز دبي للسلع المتعددة يضم حالياً أكثر من 130 شركة يونانية.

• المركز يضم حالياً أكثر من 130 شركة يونانية.