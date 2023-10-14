1400 جهة عارضة من 95 دولة في «دبي للطيران»

قال المدير الإداري لمجموعة «تارسوس»، الجهة المنظمة لمعرض دبي للطيران، تيم هاوز، إنه من المتوقع أن تشهد دورة العام الجاري من المعرض خلال الفترة من 13 إلى 17 نوفمبر، مشاركة أكثر من 1400 جهة عارضة من 95 دولة، إضافة إلى 400 جهة عارضة جديدة.

وأضاف هاوز في إحاطة تعريفية نظمتها وزارة الدفاع الإماراتية للإعلان عن تفاصيل المعرض، أن العارضون سيركزون على أحدث الابتكارات والتقنيات والحلول المستدامة في القطاع، مشيراً إلى أن نسخة هذا العام ستضيف أكبر جناح لقطاع الفضاء في تاريخ المعرض، والذي سيضم أحدث التقنيات والحلول التي تعزز من مسيرة الابتكار والاستدامة في قطاع الطيران.

بدوره، قال المدير التنفيذي للجنة العسكرية المنظمة للمعرض، اللواء الركن الدكتور مبارك سعيد غافان الجابري، إن «معرض دبي للطيران يعتبر من أبرز الفعاليات الرائدة عالمياً في قطاعي الطيران والفضاء، حيث يعد منصة عالمية يتيح لنخبة الخبراء والمختصين وصناع القرار في قطاع الطيران مناقشة أهم الموضوعات والتحديات وتعزيز أسس التعاون التي من شأنها تحقيق المستهدفات المرجوة وضمان مستقبل أكثر استدامة في قطاع الطيران».

وسلطت وزارة الدفاع الضوء على الميزات الجديدة التي ستتوافر خلال فعاليات معرض دبي للطيران، بما في ذلك جدول أعمال المؤتمر الذي يغطي العديد من الموضوعات الرئيسة، منها مستقبل قطاع الطيران المدني وتجارب الركاب، إضافة إلى مؤتمر وزارة الدفاع لصلاحية الطيران والسلامة.