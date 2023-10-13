دليل لمساعدة روّاد الأعمال على تأسيس أعمالهم في دبي

أطلقت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، دليلاً إرشادياً جديداً تحت عنوان، «إبدأ عملك في مدينة نابضة: دليل روّاد الأعمال لتأسيس الأعمال في دبي»، وذلك بالتزامن مع استعدادات الغرفة لاستضافة «إكسباند نورث ستار»، المعرض الأكبر للشركات الناشئة في العالم.

وذكرت الغرفة في بيان أن الدليل يتضمن جميع المعلومات الأساسية التي يحتاجها روّاد الأعمال الذين يفكرون بالانضمام إلى منظومة وبيئة الاقتصاد الرقمي في دبي، مشيرة إلى أن الدليل يهدف إلى تمكين روّاد الأعمال الطموحين وتزويدهم بالرؤى والتوجيهات اللازمة للاستفادة من الإمكانات الهائلة التي توفرها دبي. كما يهدف الدليل إلى مساعدة روّاد الأعمال في القطاعات الرقمية في التغلب على تحديات تأسيس الأعمال بدبي، ويعتبر ثمرة توصيات أعضاء الغرفة، والتي أكدت ضرورة وجود مرجع مفيد للمبتكرين الطموحين الذين يريدون الإسهام في قصة نجاح دبي.

ويستعرض الدليل عدداً من الحقائق والإحصاءات حول الاقتصاد والاستراتيجيات والمواهب والقطاعات التي من المتوقع أن تنمو بشكل أسرع، ومن ثم يتعمق في مجموعة من المعلومات المفيدة، مثل عوامل تمكين منظومات الأعمال، والمسرعات وحاضنات المشاريع، إضافة إلى دليل مصور حول كبار المستثمرين في الأعمال الناشئة من مرحلة ما قبل التأسيس إلى مراحل النمو.

كما يستعرض الدليل كيفية فتح حساب مصرفي تجاري، مع تقديم ملاحظات مفيدة حول البنوك المحلية الداعمة للشركات الناشئة.

ويسلط الدليل الضوء على المناطق الحرة في دبي، مقدماً لمحة موجزة عن هياكل الأعمال المختلفة، وشرحاً لأنواع التأشيرات.

وقال نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، سعيد القرقاوي، إن «هذا الدليل يندرج في إطار جهودنا لاستقطاب ومساعدة روّاد الأعمال على الانضمام إلى منظومة الاقتصاد الرقمي وتأسيس أعمالهم في دبي، ويتماشى إصداره مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)».

وأضاف: «ندرك تماماً أن الطموح وحده لا يكفي لإنشاء شركة ناشئة، وإنما يتطلب ذلك فهماً شاملاً لمنظومة الأعمال التجارية المحلية، والأطر القانونية والتنظيمية، والمشهد الاقتصادي الأشمل للإمارة، ونعتبر إصدار هذا الدليل خطوة متقدمة لمساعدة روّاد الأعمال حول العالم على القدوم للإمارة وتأسيس أعمالهم فيها».