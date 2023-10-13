«طيران الإمارات»: تطبيقات مخصصة لتحسين الخدمة على الطائرات

أطلقت شركة «طيران الإمارات» استراتيجية جديدة تسمى «جهاز واحد» (One Device) تستفيد من تكنولوجيا شركة «أبل»، حيث ستزود الناقلة أفراد طواقم الطائرات، البالغ عددهم 20 ألفاً، بأجهزة «iPad Air» و«iPhone» جديدة محمّلة بتطبيقات «طيران الإمارات» الأصلية المخصصة لتحسين وتبسيط خدمة الركاب، إضافة إلى تعزيز أداء الطاقم عموماً.

وأفادت «طيران الإمارات» في بيان، أمس، بأنها تستثمر في هذه المبادرة أكثر من 32 مليون درهم، مشيرة إلى أنها بدأت توزيع أجهزة «أبل» منذ نحو عام واحد.

وذكرت أنه يوجد حالياً 7000 جهاز «iPhone» قيد الاستخدام النشط عبر 450 رحلة يومياً من خلال شبكتها العالمية، لافتة إلى أنها ستنشر خلال الأشهر المقبلة 5000 جهاز «iPad» و«iPhone» آخر تتضمن تطبيقات وميزات جديدة بناءً على الإطلاق الناجح للمبادرة.

وأجرت فرق «طيران الإمارات» - لتقديم الخدمات وتكنولوجيا المعلومات - حملة بحث واسعة للمستخدمين مع طاقم المقصورة قبل تصميم مجموعة من التطبيقات الأصلية المصممة خصيصاً بالتعاون الوثيق مع شركة «أبل»، لتطوير تجربة المستخدمين، وضمان استمتاع الركاب بمستوى الخدمة العالمي المعروف عن «طيران الإمارات». وتظهر الملاحظات والتعليقات حتى الآن، أن الأجهزة الجديدة تجعل طاقم الطائرة على استعداد أفضل وتمكنهم من تقديم خدمة شخصية للركاب. وتتضمن التطبيقات المصممة خصيصاً تطبيقاً لتحسين عملية تلقي طلبات الوجبات على متن الطائرة في درجة الأعمال، ما يضمن خدمة أسرع وأدق، ويسمح لطاقم الطائرة برؤية الملف الشخصي لكل راكب وفئة عضويته في «سكاي واردز».

كما يتيح تطبيق مخصص آخر للطاقم الوصول إلى قائمة أحدث المعلومات بشأن برامجهم ومعلومات الرحلة، وعرض تغييرات المقاعد والترقيات، والتعرف إلى أفراد الطاقم على متن الطائرة.

ومن خلال توفير رؤية شاملة للركاب، يستطيع طاقم «طيران الإمارات» الوصول إلى المعلومات المهمة في الوقت الحقيقي، وهم مجهزون بالأدوات التي يحتاجونها لأفضل أداء ممكن، وتخصيص تجربة كل عميل إلى أقصى درجة، وحتى توفير معلومات.

• «الناقلة» تستثمر في المبادرة الجديدة نحو 32 مليون درهم.