«المجموعة» زادت اعتمادها على مصادر الطاقة النظيفة خلال 2022

استطاعت مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، تقليل استهلاك الطاقة المعتمدة على مصادر الوقود الأحفوري بنسبة بلغت نحو 4.5% خلال العام الماضي، مقارنة بالعام السابق عليه، كما زادت اعتمادها على مصادر الطاقة النظيفة والخضراء بارتفاع 14% في 2022، مقارنة مع عام 2021 بنسبة تجاوزت 47%، مقارنة مع عام 2020.

وبحسب وثيقة نشرت على الموقع الشبكي للمجموعة توزّع استهلاك الشركة من مصادر الطاقة النظيفة للعام الماضي على الطاقة الكهربائية النظيفة، ومصادر الوقود الحيوي، والطاقة الشمسية، وطاقة الرياح.

وأشارت الوثيقة إلى نجاح المجموعة في تخفيض بصمتها الكربونية ضمن عملياتها اللوجستية والبحرية على المستوى العالمي، وكذلك في الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، في سعي منها إلى التحول الأخضر.

وتأتي هذه النتائج بينما تقوم «دي بي ورلد» بتسريع عمليات تبني الطاقة المتجددة كخطوة مهمة ضمن استراتيجيتها العالمية لتحقيق الحياد الصفري الكربوني، حيث تعد إزالة الكربون أحد محاور التركيز الأساسية للمجموعة.

وأكدت «دي بي ورلد» التزامها بأن تصل إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2040، وصافي انبعاثات كربونية بحلول عام 2050، بما يتماشى مع هدف دولة الإمارات في الوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050. وفي الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف بشأن تغير المناخ (COP27)، التزمت «دي بي ورلد» باستثمار ما يصل إلى 500 مليون دولار لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 700 ألف طن على مدى السنوات الخمس المقبلة.