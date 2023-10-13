«دبي للسلع المتعددة».. أفضل منطقة حرة في العالم

حصل مركز دبي للسلع المتعددة على جائزة «أفضل منطقة حرة في العالم لعام 2023» من مجلة «إف دي آي»، التي تصدر عن صحيفة «فاينانشال تايمز»، وذلك للعام التاسع على التوالي محققاً بذلك رقماً قياسياً في عدد مرات الفوز بهذه الجائزة.

وذكر المركز في بيان، أمس، أن فريق التحرير في صحيفة «فاينانشال تايمز» ولجنة من الحكام المستقلين، تولى تقييم إجمالي 69 مرشحاً وفقاً لمجموعة شاملة من المعايير تم تحديثها العام الجاري لزيادة نطاقها وصعوبتها، ما يجعل الجائزة واحدة من أرقى الجوائز التي يمكن أن تحصل عليها أي منطقة حرة في العالم.

واتبعت عملية تقييم المرشحين منهجية مركزية تمحورت حول فهم نقاط القوة التي تتميز بها بيئات استثمار المناطق الحرة وآفاق التوسع التي تتيحها للشركات.

ونظراً إلى تركيز مركز دبي للسلع المتعددة بشكل رئيس على زيادة سهولة ممارسة الأعمال التجارية والإسهام الكبير بنسبة 11% في الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي، فقد حصل المركز على درجات تقييم عالية بشكل خاص في هذين المجالين.

وقال الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليّم، إن «النجاح المستمر للمركز والسُمعة القوية لم يأتيا من فراغ، فقد طوّر المركز على مر السنين بنية تحتية وطنية حديثة، خصوصاً خطوط نقل متعددة الوسائط ومراكز لوجستية».

نجاح استثنائي

شكل 2022 العام الأكثر نجاحاً لمركز دبي للسلع المتعددة على الإطلاق، حيث اجتذب 3049 شركة جديدة إلى المنطقة الحرة التابعة له.

محققاً أداءً مماثلاً تقريباً لفترة الأشهر الستة الأولى من عام 2023، مع تسجيل المركز 1469 شركة جديدة ليصل إجمالي عدد الشركات المسجلة فيه إلى أكثر من 23 ألف شركة. كما أن التدفق الكبير للشركات الأجنبية عزز من دور المركز دبي للسلع المتعددة محركاً رئيساً للاستثمار الأجنبي المباشر.