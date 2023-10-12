قطاع التجزئة بدبي يوفر 250 ألف فرصة عمل

أفاد مجلس الأعمال الهندي في دبي، بأن دبي أسهمت على مدى السنوات القليلة الماضية بشكل كبير في نمو قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي، وبرزت الإمارة كمحور رائد في الاقتصاد الإقليمي، وشهد قطاع التجزئة زيادة كبيرة في فرص العمل، إذ تم توفير 250 ألف فرصة عمل في هذا القطاع.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للمجلس الاستشاري لجمارك دبي.

وتفصيلاً، أكد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، سلطان أحمد بن سليم، أن «مناخ الأعمال يشهد تحسناً مضاعفاً، وأن مسار الانتعاش الاقتصادي يسجل نمواً متصاعداً مدفوعاً باتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها دولة الإمارات مع العديد من الدول، والتي دخل معظمها حيز التنفيذ في إطار الخطط المعلنة ضمن (مشاريع الخمسين)».

وأضاف بن سليم، خلال الاجتماع الدوري للمجلس الاستشاري لجمارك دبي: «لاحظنا بوضوح زيادة قوية في حركة البضائع التي تأتي إلى دبي، وتمر عبرها خلال الفترة الحالية، ما يعكس محورية دبي التجارية كحلقة وصل بين الشرق والغرب، ومركزاً رئيساً في التجارة العالمية».

بدوره، قال المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أحمد محبوب مصبح، إن «جمارك دبي تدعم نمو الأعمال التجارية وزيادة تجارة دبي الخارجية وفق أجندة دبي الاقتصادية بتوفير خدمات وأنظمة جمركية عالمية المستوى».

من جانبه، قدم عضو مجلس الأعمال الهندي في دبي، الدكتور ساهيتيا شاتورفيدي، عرضاً حول آفاق وتحديات تجارة التجزئة، أوضح من خلاله أن دبي أسهمت على مدى السنوات القليلة الماضية بشكل كبير في نمو قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث برزت الإمارة كمحور رائد في الاقتصاد الإقليمي، ما عزز نمو قطاع التجزئة، مسجلاً زيادة كبيرة في فرص العمل، إذ تم خلق أكثر من 250 ألف فرصة عمل في هذا القطاع.