محمد بن راشد يُصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة «دبي للأمن الاقتصادي»

أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القرار رقم (18) لسنة 2023 بتشكيل مجلس إدارة مركز دبـي للأمـن الاقتصادي، برئاسـة طلال حميد بالهول، وعضويـة كـل من: عوض حاضر المهيري نائباً للرئيس، وتميـم محمـد المهيـري، والدكتـور رياض محمـد بالهـول، وسيف عبيـد المنصـوري، وفيـصل محمـد العوضـي، إضـافة إلى المـديـر التنفيذي لمـركز دبـي للأمـن الاقتصادي.

ويُعمـل بهـذا القرار من تاريخ صـدوره، ويُنشـر في الجريدة الرسمية.