3.2 ملايين نزيل في فنادق أبوظبي خلال 8 أشهر

كشفت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، أن فنادق الإمارة استقبلت 3.246 ملايين نزيل خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، بنمو نسبته 31% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأظهرت إحصاءات حديثة نشرتها الدائرة أمس، أن المنشآت الفندقية سجلت إيرادات تجاوزت 3.8 مليارات درهم منذ بداية العام الجاري حتى نهاية أغسطس، بنمو 24% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما حققت الفنادق متوسط إشغال بلغت 70%، في حين بلغ متوسط الإقامة في فنادق الإمارة 2.6 ليلة، في الوقت الذي وصل فيه متوسط سعر الغرفة الفندقية في الإمارة إلى 399 درهماً، بنسبة نمو بلغت 21%.

وأشارت الإحصاءات إلى أن السوق المحلية استحوذت على الحصة الكبرى من عدد نزلاء فنادق أبوظبي، مقارنة بالأسواق الدولية خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2023 بحصة بلغت 22%، حيث استقبلت فنادق الإمارة 713 ألف نزيل فندقي محلي من داخل الإمارات.

وجاءت الهند في المرتبة الأولى على مستوى الأسواق الدولية بعدد نزلاء بلغ 349 ألف نزيل بنمو 33%، تلاها السوق البريطانية بإجمالي 124 ألف نزيل بنمو 32%، ثم السوق المصرية بإجمالي 118 ألف نزيل بنمو 23%.

وفي ما يتعلق بنزلاء الفنادق في مدن ومناطق الإمارة، استقبلت فنادق مدينة أبوظبي 2.9 مليون نزيل، بنسبة نمو 33%، فيما استقبلت مدينة العين 248 ألف نزيل بنمو 17%، في حين استقبلت فنادق الظفرة 76 ألف نزيل بنمو 7%.