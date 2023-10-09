"دراجون أويل" تطلق شعارها الجديد

أطلقت شركة "دراجون أويل"، شعار الشركة الجديد خلال حفل أقيم في دبي، اليوم، بحضور رئيس مجلس الإدارة سعيد محمد الطاير، والرئيس التنفيذي للشركة وأعضاء مجلس الإدارة، علي راشد الجروان.

وقال الجروان، إن الشعار الجديد للشركة المتمثل في حرفي "دي أو" يتماشى مع التطلعات الرسمية الحالية ويعبر في الوقت نفسه عن حالة قطاع النفط في دولة الإمارات.

وبحسب الجروان، فإن الأحرف الأولى من الشعار تعني التكامل والانسجام والتآزر وتشجيع لنموذج التعاون في صناعة النفط وكذلك الشعار يوحي إلى التوافق بين جميع خطوط الصناعة النفطية، مما يشجع طاقم الشركة والعاملين بها والفريق الاداري ومقاولي الخدمات بتحقيق التعاون الوثيق بينهم.

كما يعكس الشعار الجديد شعار هوية الشركة باعتبارها شركة إماراتية بالكامل من خلال حرف "دي" اختصار لاسم إمارة دبي وحرف "أو" أي النفط ، وبصفة عامة الهوية الجديدة تعني أن الشركة تتبع بصفة كلية لحكومة دبي.

وحول تطورات عمل الشركة تطرق الجروان، إلى مسار تطور الشركة التي بدأت بإنتاج 7000 برميل يومياً من النفط في عام 2000، بينما وصل الإنتاج في الوقت الراهن إلى 180 ألف برميل يومياً من ثلاث مواقع موزعة على تركمانستان 60 ألف برميل يومياً ومن مصر 55 ألف برميل يومياً ومن العراق 65 ألف برميل يومياً، وتعمل الشركة جاهدة على تطوير الانتاج خاصة في تركمانستان والعراق، حيث إن الشركة تطمح بالوصول إلى 250 ألف برميل يومياً في النمو الطبيعي لإنتاج المواقع في نهاية 2025 لتعكس زخم مشاريع التطوير.

وقال الجروان إن الشعار الجديد يتماشى مع الجهود المطلوبة لتعزيز الإنتاج وتحول الشركة في نطاق التوجهات العالمية للعمل على الطاقة النظفية، بالتوازي، على الرغم من أن الطلب على النفط التقليدي سيبقى على الأقل خلال 20 سنة المقبلة، لكن نحن نشجع على التوجه للطاقة المتجددة بالتوازي مع توجه حكومات العالم لهذا القطاع ومن بينهم حكومتنا الرشيدة في دولة الإمارات.

وجدد الجروان حرص شركة "دي أو" على خفض الانبعاثات والحياد المناخي في جميع مراحل عملياتها، تماشياً مع التزام دولة الإمارات بتحقيق صفرية الانبعاثات الكربونية بحلول 2050، مؤكداً أن الشركة ستواصل إنتاج النفط حسب الطلب العالمي وبطريقة مسؤولة تراعي البيئة وتعمل على خفض الانبعاثات الغازية، لافتاً إلى مبادرات الشركة في مصر مثلا حيث يتم الإنتاج بدون حرق الغاز، وفي العراق يتم بناء منشآت لمعالجة الغاز والاستفادة القصوى من المواد السائلة والمواد الغازية لجعل الانبعاثات تنزل إلى الصفر وفي تركمانستان نقوم بزيادة حقن الغاز وإنتاج البترول عن طريق عملية الانتاج بطريقة تحرير الغاز في الأبار، متابعاً هناك خطط مستقبلية للاستفادة القصوى من الغاز.

وقدر الجروان، ميزانية الشركة بما فيها الاستثمارات ما بين 1.5 مليار إلى 1.7 مليار دولار سنوياً تشمل الاستثمار العام لتطوير الحقول و الميزانية التشغيلية والاستثمار في الفرص الجديدة.

وتستهدف استراتيجية "دي أو"، الوصول إلى 300 ألف برميل يومياً بنهاية 2026، والناقص حالياً 50 ألف سيتم جلبها من خلال الاستحواذ على إنتاج جديد يتراوح ما بين 40 إلى 50 ألف برميل يومياً ورصد مبلغ 500 مليون دولار لذلك حسب تقييم الجدوى الاقتصادية.