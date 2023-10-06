«دبي العالمية»: 160 اجتماعاً لشركات محلية خلال معرض في هونغ كونغ

نجحت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، في تنسيق أكثر من 160 اجتماع عمل ثنائياً لـ11 شركة من دبي، ضمن بعثتها التجارية التي شاركت أخيراً في المعرض الدولي للمجوهرات والأحجار الكريمة الذي أقيم في مركز هونغ كونغ للمؤتمرات والمعارض.

يعد هذا المعرض واحداً من أكبر معارض المجوهرات في العالم، حيث يعرض قطعاً استثنائية لما يزيد على 3000 عارض من 50 دولة، إضافة إلى تنظيمه برنامج فعاليات متميزاً لتكريم الأفراد الاستثنائيين الأفضل أداءً في هذا القطاع.

وذكرت الغرفة في بيان أن تنظيم البعثة، جاء في إطار مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي»، التي أطلقتها غرفة دبي العالمية هذا العام، بهدف تحفيز التوسع الدولي لأعضائها نحو أسواق جديدة محددة، والترويج لدبي كمركز عالمي للأعمال.

وضمت البعثة التجارية لغرفة دبي العالمية إلى المعرض شركات تعمل في مجال المجوهرات في إمارة دبي، بمن فيهم تجار الجملة وتجار البيع بالتجزئة وصانعو وتجار المجوهرات.

وشهد جناح الغرفة في المعرض إقبالاً كثيفاً من الزوار، الأمر الذي وفر مجالاً للشركات المشاركة في البعثة لعرض أحدث منتجاتها وعقد اجتماعاتها الثنائية.

وقال مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، إن «غرف دبي تلتزم دعم جهود أعضائها للتوسع نحو الأسواق ذات الأهمية الاستراتيجية حول العالم، ونحرص دوماً على تقديم الرؤى الاستراتيجية التي تساعد الأعضاء على دخول أسواق جديدة ومضاعفة فرص النجاح فيها».

وأضاف: «هدفنا تحفيز التوسع الدولي لأعضائنا، ودعم خطة دبي للتجارة الخارجية لزيادة قيمتها إلى تريليوني درهم بحلول عام 2026، ودعم توسع 100 شركة صغيرة ومتوسطة من دبي إلى الأسواق الخارجية ذات الأولوية بحلول عام 2024».