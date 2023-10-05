الإمارات رابع أكبر الأسواق دخلاً في إيرادات السياحة الدولية

أظهرت أحدث بيانات منظمة السياحة العالمية، أن دولة الإمارات حلّت في المركز الرابع في قائمة الأسواق الأكثر دخلاً من السياحة في العالم، مشيرة إلى أن إيرادات السياحة الدولية في الإمارات وصلت إلى 61 مليار دولار (223.8 مليار درهم) خلال عام 2022.

وبحسب البيانات المجمّعة التي أصدرتها المنظمة التابعة للأمم المتحدة، والتي تعود إلى نهاية أغسطس الماضي، فإن الإمارات سجلت نسبة نمو كبيرة في إيرادات السياحة الدولية خلال العام الماضي، لتتخطى مستويات العام السابق عليه (2021) ومستويات ما قبل الجائحة بنسبة كبيرة.

ووفقاً للبيانات، تجاوزت نسبة النمو في إيرادات السياحة الدولية بالدولة خلال العام الماضي 77%، مقارنة بالعام السابق الذي سجل إيرادات بقيمة 34.4 مليار دولار (أكثر من 126.2 مليار درهم) وبنسبة نمو بلغت 58.8%، مقارنة بمستويات عام 2019، حيث وصلت الإيرادات في ذلك العام إلى نحو 38.4 مليار دولار (141 مليار درهم).

وأشارت البيانات إلى أن دولة الإمارات استقبلت 22 مليوناً و654 ألف زائر دولي خلال العام الماضي، مقابل 11 مليوناً و479 ألف زائر دولي في العام السابق عليه بنسبة نمو بلغت 97%، وبنسبة نمو بلغت 5% مقارنة بعام 2019، حيث استقبلت الإمارات في ذلك العام 21 مليوناً و561 ألف زائر.

وتفوقت دولة الإمارات على أسواق عالمية مثل: فرنسا وإيطاليا وتركيا ألمانيا، وفقاً للبيانات. وحلّت السوق الإماراتية في المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط، والأولى أيضاً خارج أميركا الشمالية وأوروبا.

وحلّت الولايات المتحدة في المركز الأول مسجلة 135 مليار دولار، تلتها إسبانيا في المركز الثاني بإيرادات بلغت 73 مليار دولار، والمملكة المتحدة في المركز الثالث بـ68 مليار دولار، ودولة الإمارات رابعاً بعد أن سجلت إيرادات قياسية بلغت 61 مليار دولار.

وحلّت فرنسا في المركز الخامس بإيرادات بلغت 60 مليار دولار، تلتها إيطاليا في المركز السادس مسجلة 44 مليار دولار، وتركيا سابعاً بـ41 مليار دولار، وألمانيا في المركز الثامن بعد أن بلغت إيرادات السياحة الدولية لديها نحو 32 مليار دولار في عام 2022، فيما حلّت المكسيك وكندا في المركزين التاسع والعاشر، بعد أن سجلا 28 و24 مليار دولار لكل منها على التوالي.

• %77 نمواً سنوياً في عائدات السياحة الدولية بالإمارات خلال 2022.

إيرادات السياحة

يقصد بإيرادات السياحة الدولية، نفقات الزوّار والسيّاح الدوليين، بما في ذلك المدفوعات لشركات الطيران الوطنية للدولة المقصودة، والمدفوعات لقاء البضائع أو الخدمات في تلك الوجهة.

