بدء الاكتتاب في أسهم «تعاونية الإمارات للإسكان» اليوم

أعلنت تعاونية الإمارات للإسكان والتطوير العقاري (تحت التأسيس) بدء الاكتتاب في أسهم رأس المال، اليوم (الخميس)، حيث يتاح الاكتتاب بأسهم الشركة لمواطني دولة الإمارات فقط.

وقال رئيس الهيئة التأسيسية للتعاونية، الدكتور فيصل علي موسى، في مؤتمر صحافي عقده أمس، إن «التعاونية تستهدف الإسهام في بناء المساكن على الأراضي الممنوحة للمواطنين من قبل الحكومة بأفضل تكلفة، وتوفير الشقق والفلل والوحدات السكنية والتجارية للمواطنين بأسعار مناسبة وتنافسية، والإسهام في توفير فرص استثمارية عقارية مجدية للمواطنين، وابتكار نموذج، إلى جانب تطوير مجمعات عمرانية متميزة في القطاع العقاري»، مشيراً إلى أن رأسمال التعاونية التأسيسي يبلغ 25 مليون درهم، وهو قابل للزيادة مستقبلاً، ومقرها أبوظبي، مع فروع لها في كل الإمارات.

وبيّن أن الحد الأدنى للاكتتاب 5 أسهم، بقيمة 500 درهم، بينما الحد الأقصى للاكتتاب 10% من رأس المال وفقاً للقانون المنظم.

ولفت إلى أن «(التعاونية) تعد الأولى من نوعها في قطاع إسكان المواطنين، وتدعم المواطنين مادياً، في حال لم يكفِ قرض الإسكان الحكومي، كما تجنب المواطنين المشكلات التي قد تنشأ مع بعض الاستشاريين والمقاولين أثناء عمليات البناء التي تصل أحياناً إلى القضاء، وذلك عبر تتبع عمل الاستشاريين أثناء عمليات التشييد والبناء. كما يمتد نشاطها كذلك إلى الحصول على الموافقات الحكومية اللازمة للبناء، وإدارة العقارات وتجارة مواد البناء ومجالات الصيانة وغيرها».