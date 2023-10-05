النويس: برنامج «أدنوك» لـ «القيمة المضافة» يدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

قال رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإنماء العربية، يوسف النويس لـ«الإمارات اليوم»، إن «منصة أديبك تعد الأكبر عالمياً في صناعة النفط والغاز، ونحرص على المشاركة فيها سنوياً، كوننا نمثل شركات عالمية، كما قمنا بتأسيس مصانع في أبوظبي لتوفير منتجات لخدمة القطاع في أبوظبي وعلى مستوى دولة الإمارات»، مؤكداً، على هامش المشاركة في المعرض، أن جميع الشركات المنضوية تحت مظلة «الإنماء العربية» تعمل لخدمة الاقتصاد الوطني، وتقدم دعمها للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة عن طريق العقود التي نوقعها مع شركة «أدنوك»، التي تعد الشريك الاستراتيجي لنا. وتابع النويس أن برنامج القيمة المضافة المحلية الذي أطلقته شركة «أدنوك» لعب دوراً كبيراً في إسناد أعمال كبيرة للشركات الصغيرة والمتوسطة، منوهاً بأن الشركات المحلية نجحت كثيراً في تصنيع منتجات ذات جودة عالمية، تغطي بها السوق المحلية والتصدير للدول الأخرى.

وبين أن «الإنماء العربية» ستقوم قريباً بافتتاح مصنع متكامل لخدمة قطاع النفط والغاز في دولة الإمارات، بما يرفع من تنافسية الصناعة المحلية.