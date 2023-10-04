«دي بي ورلد»: 26.4 ألف معاملة عبر منصة التجارة الإلكترونية «DUBUY.com»

كشفت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، أن منصة التجارة الإلكترونية «DUBUY.com» حققت معدلات نمو كبيرة منذ إطلاقها قبل نحو عامين، مشيرة إلى أن عدد الصفقات والمعاملات عبر المنصة ارتفع من 6359 معاملة في نهاية عام 2022، ليصل إلى 26 ألفاً و395 معاملة في سبتمبر من العام الجاري.

وذكرت المجموعة لـ«الإمارات اليوم»، أن عدد الشركات الموردة التي تستفيد من المنصة التي تتمثل مهمتها في تيسير حركة التجارة العالمية، وصل إلى أكثر من 5000 شركة حالياً.

وأفادت المجموعة بأن «DUBUY.com» تُمكن المشترين والبائعين من التبادل التجاري أينما كانوا حول العالم، ما يتيح لهم إمكانية الوصول إلى الأسواق العالمية.

وأشارت إلى أن المنصة تهدف إلى تمكين الشركات الكبيرة أو الصغيرة أو متوسطة الحجم من ممارسة النشاط التجاري ضمن بيئة آمنة، كما تتيح لها القدرة على التبادل التجاري بعملاتها المفضلة، ومن ثم الوصول إلى شبكة واسعة وقوية من شركاء «دي بي ورلد» حول العالم. وأوضحت المجموعة، أن مهمة المنصة تتمحور حول تيسير حركة التجارة العالمية وتمكين الشركات من تنمية أعمالها في جميع أنحاء العالم، مضيفة: «كونها (المنصة) تابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية، فإنها تستفيد من شبكتها الواسعة».

وتابعت: «باعتبارها جزءاً من (دي بي ورلد)، تقدم المنصة مجموعة من الفرص التي يمكن أن تسهم بشكل كبير في نموها ونجاحها في قطاع التجارة العالمية».

وقالت المجموعة إنه «من خلال الاستفادة من شبكة (دي بي ورلد) وخبراتها الواسعة وتقدمها التقني ومواردها المالية، يمكن للمنصة تحسين عمليات الشركات وتوسيع نطاق وصولها إلى الأسواق، وتعزيز النمو المستدام للتجارة الدولية».

ولفتت المجموعة إلى أن منصة «DUBUY.com»، تعد سوقاً إلكترونية مبتكرة تسهم في تسهيل وصول الشركات إلى الأسواق الدولية من خلال شبكة موانئ «دي بي ورلد» وخدماتها اللوجستية.

وبينت أن «DUBUY.com» تتيح التجارة الدولية والإقليمية والمحلية، فهي تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والبنية التحتية لـ«دي بي ورلد»، ما يوفر وسيلة آمنة وموثوقة للشركات للتطوّر والتوسّع وتحسين اتصالها بسلسلة التوريد وتعزيز مرونتها.

كما تتيح المنصّة مجالاً لإنجاز تعاملات مالية آمنة وميسّرة، ولتحديد أسعار متدرجة للبضائع عالية القيمة، وضمان تنفيذ التعاملات بشكل موثوق.

وتُقدم «DUBUY.com» متجراً موحّداً شاملاً يستوفي معايير الأمان في جميع التعاملات عبر الموقع، ابتداءً من ضم الموردين الموثوق بهم فقط، ووصولاً إلى إدراج مزوّدي خدمات الدفع الرواد، مثل بوابة رسوم للدفع التابعة لدبي التجارية.

وكانت «دي بي ورلد» أعلنت في أبريل عام 2021 عن إطلاق «DUBUY.com»، ابتداءً من رواندا في إفريقيا، مشيرة إلى خطط مستقبلية للتوسع في جميع أنحاء إفريقيا والعالم.

وفي مايو 2021 تم إطلاق المنصة في إثيوبيا، ليتم بعدها في نوفمبر من العام نفسه إطلاق المنصة في كينيا، فيما أطلقت المنصة في تونس خلال سبتمبر من العام الماضي، كما أطلقت «دي بي ورلد» المنصة رسمياً في المغرب خلال يونيو من العام الجاري.

• المنصة تُمكن المشترين والبائعين من التبادل التجاري حول العالم.

• «دي بي ورلد» أطلقت المنصّة في أبريل 2021 ابتداءً من رواندا.