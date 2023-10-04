«دي بي ورلد» تطرح حلاً للحد من ازدحام توريد السيارات

قدّمت شركة «دي بي ورلد ياريمجا» في تركيا، التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، حل الشحن المبتكر «السيارات في الحاويات»، الذي أسهم في الحد من أزمة سلسلة توريد السيارات في المنطقة، وإدخال آلاف السيارات إلى تركيا.

وبدأت الشركة استيراد 10 آلاف مركبة عبر شحن سيارات الدفع الرباعي الجديدة من إنتاج شركة «شيري أوتوموتيف» الصينية في حاويات، وذلك يعني إمكانية تنزيل السيارات باستخدام الرافعات التقليدية في موانئ الرفع والتنزيل دون الحاجة إلى ميناء أو رصيف متخصّص بشحن الدحرجة، الأمر الذي يضمن مزيداً من الكفاءة والمرونة في عمليات السوق.

وزادت الجدوى بالاعتماد على هذا الحل المبتكر مع قيام «دي بي ورلد ياريمجا» وشركة «شيري أوتوميتيف» بتنفيذ رفوف مصممة خصيصاً لزيادة السعة في الحاويات عن طريق تحميل ثلاث سيارات دفع رباعي في كل حاوية بدلاً من اثنتين، ما أسهم في تحسين كفاءة كلفة نقل المركبات من الصين إلى تركيا، وتقليل الكلفة على المستهلكين.

وكانت تركيا شهدت أخيراً طفرة في مبيعات السيارات وصلت إلى بيع 110 آلاف سيارة في يونيو، ما يمثل زيادة بنسبة 37.5% على أساس سنوي.