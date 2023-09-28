1921 عارضاً من 61 دولة في «أوتوميكانيكا دبي»

ينطلق معرض «أوتوميكانيكا دبي»، الإثنين المقبل، في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة 1921 عارضاً من 61 دولة، فيما من المتوقع أن يتجاوز عدد زوّار المعرض 45 ألف زائر.

وأفاد بيان صادر، أمس، بأن المعرض الذي تنظمه شركة «ميسي فرانكفورت» سيضم 20 جناحاً دولياً رسمياً، مشيراً إلى أن الدورة الـ20 من الحدث التي تستمر ثلاثة أيام، تُعدّ مركزاً رئيساً للتواصل لمجتمع خدمات المركبات ما بعد البيع في منطقة الشرق الأوسط معتمداً بذلك على النجاح الذي حققته الدورة السابقة من المعرض، حيث شكل المتخصصون والمهنيون والمديرون ما يقرب من ثلث زوّار معرض العام الماضي بنسبة 32%.

وستتصدر الاستدامة والكفاءة جدول الأعمال في منطقة الابتكار بمجال التنقل، المخصصة لاستكشاف مركبات الوقود البديلة، وتقنيات القيادة والرقمنة.

وقال مدير إدارة مجموعة معارض «أوتوميكانيكا» في «ميسي فرانكفورت ميدل إيست»، محمود غازي بيليكوزن: «شهد العقدان الماضيان نمواً كبيراً في قطاع خدمات ما بعد البيع للمركبات، ومن المتوقع أن يصل حجم سوق السيارات في الشرق الأوسط إلى 704 مليارات دولار بحلول عام 2025».