«دبي للسلع» و«بايبت» يطوّران منظومة تقنيات الـ «ويب 3»

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، وبورصة الأصول المشفرة العالمية (بايبت)، عن إطلاق بطولة «هاكاثون» بجوائز مجموعها 100 ألف دولار، لتعزيز تطوير منظومة تقنيات الـ«ويب 3» (Web3) في دبي. وأفاد بيان صادر، أمس، بأنه تم الإعلان عن الـ«هاكاثون» خلال فعالية عقدت حصرياً لأعضاء مركز «كريبتو» التابع لـ«دبي للسلع المتعددة». ومن المقرر إقامة البطولة في دبي يوم 22 نوفمبر المقبل، وهي أحدث ثمار التعاون بين مركز دبي للسلع المتعددة و«بايبت» منذ إعلان الجانبين عن إبرامهما شراكة استراتيجية في يونيو، لتسريع التبني الجماعي لتقنيات التشفير والـ«ويب 3» في دبي.

ويهدف الـ«هاكاثون» إلى تعزيز الابتكار في مجال التشفير في تقنيات الجيل الثالث من شبكة الـ«ويب».

وقال الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليّم، إن «دبي نجحت خلال وقت قصير في ترسيخ مكانتها، باعتبارها المركز الأهم في المنطقة لتقنيات الـ(ويب 3)».

من جانبه، قال المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «بايبت»، بن زو: «أمامنا فرصة مهمة للاستفادة من نشاط الابتكار المتزايد في مجال تقنيات الـ(ويب 3) في دبي، وذلك يمثل ركيزة أساسية لاستراتيجيتنا، بينما نواصل زيادة حصتنا في السوق العالمية».