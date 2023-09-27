«طيران الإمارات» توقع 6 اتفاقيات تمكّن متعامليها من الوصول إلى 200 وجهة

أعلنت شركة «طيران الإمارات»، خلال النصف الأول من سنتها المالية الجارية (من أبريل إلى سبتمبر)، عن ست اتفاقيات مع ناقلات جوية دولية، شملت توسيع شراكات واتفاقيات «إنترلاين»، مكّنت متعامليها من الوصول إلى أكثر من 200 وجهة ومحطة جديدة.

وأطلقت «الناقلة»، خلال تلك الفترة، أول خدمة ركاب إلى عاصمة مقاطعة كيبك الثقافية التي أصبحت البوابة الثانية للناقلة في كندا، وأعلنت في أغسطس أنها ستشغل خدمة إضافية بمعدل خمس رحلات أسبوعياً إلى مطار لندن هيثرو، كما أعلنت عن عزمها تسيير رحلة يومية ثالثة إلى هونع كونغ.

إفريقيا

وفي يونيو أعلنت «طيران الإمارات» والخطوط الجوية الكينية عن إبرام اتفاقية «إنترلاين» تتيح لمسافري الناقلتين الوصول إلى وجهات جديدة على شبكتي رحلاتهما باستخدام تذكرة واحدة وسياسة أمتعة واحدة، حيث توسع الاتفاقية نطاق وصول «طيران الإمارات» إلى 148 نقطة في إفريقيا، وبالمثل، يتمكن ركاب الخطوط الجوية الكينية المسافرون من نيروبي ومومباسا من السفر عبر شبكة «طيران الإمارات»، والاتصال بسلاسة عبر دبي إلى 23 وجهة في غرب وجنوب آسيا والشرق الأوسط، وبلدان الشرق الأقصى، ووجهات حوض المحيط الهندي الآسيوية.

الفلبين

كما وسعت «طيران الإمارات» والخطوط الجوية الفلبينية في أغسطس اتفاقية «إنترلاين» بينهما، ما يتيح لركاب الناقلة الإماراتية الوصول إلى النقاط المحلية على شبكة الناقلة الفلبينية عبر سيبو وكلارك.

وتغطي الشراكة الموسعة البوابات الثلاث التي تخدمها «طيران الإمارات» في الفلبين، وهي: مانيلا وسيبو وكلارك، ويستمتع مسافرو «طيران الإمارات» بإجراءات حجز مريحة إلى أكثر من 10 وجهات في شبكة الخطوط الجوية الفلبينية.

كندا

وفي أغسطس أعلنت «طيران الإمارات»، عن توسيع شراكة الرمز المبرمة مع «إيركندا»، لتشمل رحلات إلى مونتريال ومنها. ويأتي هذا الإعلان في أعقاب إطلاق «طيران الإمارات» خدمة يومية بين دبي وأكبر مدينة في مقاطعة كيبيك الكندية في يوليو الماضي.

وأصبح الآن بإمكان عملاء «طيران الإمارات» التخطيط للسفر بين 11 من أكثر النقاط المحلية شعبية خارج مونتريال والوجهات على شبكة «طيران الإمارات» الواسعة، والاستفادة من خدمات كلتا الناقلتين بتذكرة واحدة.

سريلانكا

وفي سبتمبر 2023 وقعت «طيران الإمارات» والخطوط السريلانكية اتفاقية «إنترلاين» متبادلة لتعزيز الاتصال للركاب.

وتتيح هذه الشراكة للعملاء الوصول إلى نقاط جديدة على شبكتي الناقلتين عبر دبي وكولومبو، وذلك باستخدام تذكرة واحدة والاستمتاع بسياسة نقل الأمتعة. وتفتح الشراكة بين الناقلتين 15 وجهة إقليمية تديرها الخطوط الجوية السريلانكية عبر كولومبو.

المكسيك

وأعلنت «طيران الإمارات» في سبتمبر الجاري، عن توسيع شراكة الرمز المبرمة مع شركة «يونايتد»، لتغطي تسع وجهات في المكسيك. وستتيح هذه الخطوة لعملاء الناقلة الإماراتية الوصول إلى ثماني وجهات جديدة في المكسيك، إضافة إلى العاصمة «مكسيكو سيتي» التي تخدمها الناقلة برحلات يومية عبر برشلونة.

المالديف

كما أعلنت «طيران الإمارات» والخطوط الجوية المالديفية في سبتمبر أيضاً عن إبرام شراكة تتيح لعملاء «طيران الإمارات» الوصول إلى 16 وجهة شهيرة لقضاء العطلات في جزر المالديف انطلاقاً من ماليه.

وتأتي هذه الاتفاقية بعد توقيع مذكرة تفاهم العام الماضي بين الناقلتين لاستكشاف فرص التعاون.

• «الناقلة» أعلنت عن عزمها زيادة رحلاتها إلى لندن وهونغ كونغ.