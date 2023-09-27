«دبي المالي العالمي» يستضيف منتدى الاستدامة المستقبلية

يستعد مركز دبي المالي العالمي، لاستضافة النسخة الأولى من منتدى الاستدامة المستقبلية، يومي الرابع والخامس من أكتوبر المقبل، بحضور 1000 من رواد القطاع، بمن فيهم 50 متحدثاً يمثلون 30 دولة.

وأفاد المركز في بيان أمس، بأن المنتدى سيناقش آفاق قيادة القطاع المالي لجهود التصدي لتغير المناخ، وتعزيز الانتقال العادل نحو اقتصاد مستدام، ومواءمة الجهود المبذولة في هذا المجال مع الأهداف طويلة الأجل لاتفاق باريس وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030. وأشار إلى أنه على الصعيد العالمي، تُقدر الكلفة اللازمة لتحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة لعام 2030 بما بين 3.3 و4.5 تريليونات سنوياً، ما يسلط الضوء على الحاجة إلى سوق الديون المستدامة.