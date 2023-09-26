«ألفا ظبي» تستحوذ على حصة الأغلبية في «ماتيتو القابضة»

أعلنت شركة «ألفا ظبي» القابضة عن استحواذها على حصة الأغلبية في شركة «ماتيتو القابضة المحدودة»، وهي شركة عالمية رائدة في مجال المياه ومعالجة الصرف الصحي.

وتشكل هذه الصفقة الاستراتيجية التي تنتظر الموافقات التنظيمية اللازمة انطلاقة مهمة لشركة «ألفا ظبي» في مجال المياه والصرف الصحي، وتأتي تجسيداً لالتزام الشركة بتنويع محفظة أعمالها وتعزيز دورها في تطوير حلول المياه الذكية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخارجها، وذلك تماشياً مع أهداف الأمم المتحدة للاستدامة. وبموجب عملية الاستحواذ ستشتري «ألفا ظبي» القابضة أغلبية أسهم «ماتيتو» من «ميتسوبيشي» و«ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة» و«غلف كابيتال»، في خطوة مهمة تعكس ثقة «ألفا ظبي» الكبيرة في خبرات «ماتيتو» وإمكاناتها المستقبلية.

وبالمقابل ستحتفظ عائلة غندور، المساهمة والمؤسسة لشركة «ماتيتو»، بدور قيادي في الشركة، ما يضمن الحفاظ على المبادئ الأساسية للشركة المتمثلة في التأثير والاستدامة والابتكار.

وقال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «ألفا ظبي» القابضة، المهندس حمد العامري، إن «التوقعات والدراسات تشير إلى أن نحو نصف سكان العالم سيعانون ندرة المياه بحلول عام 2025، وهنا تكمن الحاجة الملحة لإيجاد حلول سريعة ومستدامة للمياه». وأضاف: «تعد شراكتنا مع (ماتيتو) خطوة مهمة في إطار وضع حلول لمواجهة تحدي نقص المياه، حيث نتشارك معها الالتزام بإطلاق حلول رائدة تلبي الاحتياجات الفورية، وتضمن مستقبلاً مستداماً للأجيال المقبلة».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي المشارك لشركة «ماتيتو»، طلال غندور: «نتطلع مع (ألفا ظبي) إلى مواجهة تحديات شح المياه، لاسيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، المنطقة الأكثر معاناة من هذه المشكلة على مستوى العالم».